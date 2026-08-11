Tupaka slepkavībā apsūdzētais cietuma sarunā pats sev nodara pāri
Gandrīz 30 gadus pēc leģendārā repera Tupaka Šakura slepkavības lietā parādījies jauns. Apsūdzētā Duena “Keffe D” Deivisa cietuma telefonsaruna var tikt izmantota tiesā, kas sākās 10. augustā Lasvegasā.
Deiviss tiek apsūdzēts par Šakura slepkavības organizēšanu 1996. gadā. Prokuratūra uzskata, ka viņš atradās automašīnā kopā ar savu brāļadēlu Orlando Andersonu un nodeva viņam ieroci, ar kuru reperis tika sašauts.
Sarunā, kas notikusi pēc Deivisa aresta 2023. gadā, viņš runā par savu grāmatu, kurā aprakstīti notikumi pirms Šakura nogalināšanas. Iepriekš Deiviss apgalvoja, ka grāmatā par savu lomu slepkavībā melojis, taču telefonsarunā atzīst, ka grāmatu ir sarakstījis.
Deiviss arī stāsta, ka savulaik “sešus gadus slēpies”, jo bijušais Losandželosas policijas detektīvs viņu publiski saistījis ar slepkavību.
Tupaks tika nošauts 1996. gada 7. septembrī Lasvegasā pēc Maika Taisona boksa cīņas. Viņš kopā ar “Death Row Records” vadītāju Sūdžu Naitu atradās automašīnā, kad uz to tika raidīti šāvieni. Reperis tika sašauts četras reizes un pēc sešām dienām nomira.
Deiviss savu vainu noliedz un apgalvo, ka šāvējs bijis Andersons, kurš 1998. gadā pats gāja bojā apšaudē.
Deivisa advokāts uzskata, ka prokuratūrai nav pietiekamu pierādījumu notiesāšanai.
Savukārt cietuma sarunu prokuratūra plāno izmantot kā vienu no pierādījumiem.
Tiesā paredzēts liecināt arī Sūdžam Naitam, kurš atradās automašīnā kopā ar Tupaku uzbrukuma brīdī.