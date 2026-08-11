Pēc septiņiem atturības gadiem Breds Pits atkal lieto alkoholu
Holivudas aktieris Breds Pits atklājis, ka pēc septiņiem atturības gadiem atkal lieto alkoholu. 62 gadus vecā zvaigzne uzsver, ka tagad cenšas to darīt mēreni un apzinās robežas, kuras nedrīkst pārkāpt.
Intervijā žurnālam “Esquire”, kas publicēta pirmdien, 10. augustā, Pits pastāstīja, ka pēc vairāku gadu pilnīgas atteikšanās no alkohola nolēmis atsākt to lietot.
Sarunas laikā aktieris intervētājam piedāvāja vīnu. Kad viņam tika jautāts, vai dzēriens paredzēts tikai viesiem, Pits atklāja, ka arī pats atkal mēdz iedzert. “Es biju skaidrā septiņus gadus. Un tad atkal nokāpu no vagona,” smejoties sacīja aktieris.
Tagad, pēc Pita teiktā, viņa attieksme pret alkoholu ir daudz piesardzīgāka.
“Pāris reižu kļuvu pārāk pašpārliecināts un sapratu – jā, nē, tas man nenāk par labu,” viņš stāstīja, uzsverot, ka alkoholu nelieto lielos daudzumos.
Uz jautājumu, vai viņš tagad var izdzert glāzi vīna, aktieris atbildēja: “Jā. Nu... es varu izdzert dažas glāzes. Bet nevaru daudz. Man pret to jāizturas profesionāli.”
Pits pilnībā atteicās no alkohola 2016. gadā pēc šķiršanās no toreizējās sievas Andželīnas Džolijas. Pārim ir seši bērni. Džolija iesniedza laulības šķiršanas pieteikumu neilgi pēc plaši apspriestā konflikta ģimenes privātajā lidmašīnā ceļā no Francijas uz Losandželosu.
Aktieris arī iepriekš vairākkārt publiski runājis par savām problēmām ar alkoholu un ceļu uz atturību.
2017. gadā intervijā “GQ” Pits atzina, ka pēc koledžas gadiem gandrīz neatceras nevienu dienu, kad nebūtu lietojis alkoholu, marihuānu vai citas apreibinošas vielas. Veidojot ģimeni, viņš no daudz kā atteicies, taču alkohola lietošana turpinājusies.
“Es sapratu, ka dzeru pārāk daudz,” toreiz sacīja aktieris.
Pēc šķiršanās Pits pusotru gadu apmeklēja 12 soļu atbalsta programmu. Savulaik aktieris atzina, ka tajā piedzīvotā atklātība viņam bijusi ļoti nozīmīga.
“Tur sēdēja vīrieši, kuri runāja atklāti un godīgi tādā veidā, kādu nekad iepriekš nebiju dzirdējis. Tā bija droša vide, kurā bija ļoti maz nosodījuma un līdz ar to arī mazāk sevis nosodīšanas,” viņš stāstīja.
Pits toreiz uzsvēra, ka iespēja atklāti runāt arī par savām nepatīkamākajām īpašībām bijusi atbrīvojoša.
2020. gadā, saņemot Nacionālās kinokritiķu padomes balvu kā labākais otrā plāna aktieris, Pits pateicās arī savam draugam un kolēģim Bredlijam Kūperam par palīdzību ceļā uz atturību.
“Es kļuvu skaidrs, pateicoties šim puisim, un kopš tā laika katra diena ir bijusi laimīgāka,” toreiz sacīja Pits.