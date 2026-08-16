Morgans Frīmens par lomu izvēli: nauda bieži izšķir visu
Mēs bieži iedomājamies, ka Holivudas zvaigznes, kuru kontos ir miljoni, lomas izvēlas tikai tāpēc, ka viņus aizkustinājis stāsts. Taču realitāte mēdz būt arī citāda. Morgans Frīmens atzīst - viņš var pievērt acis uz scenārija trūkumiem, ja par lomu tiek piedāvāts pietiekami labs atalgojums.
Intervijā izdevumam “The New York Times” Morgans Frīmens pastāstīja, kā izvērtē saņemtos darba piedāvājumus. “Ja kāds jums piedāvā darbu, protams, ir patīkami, ja ir aizraujošs scenārijs, taču patiesībā jāņem vērā vēl divi vai trīs būtiski faktori,” norādīja pieredzējušais aktieris. “Cik viņi tev par to maksās? Ja samaksa ir pietiekami laba, uz dažiem scenārija trūkumiem var arī pievērt acis.”
Frīmens uzsvēra, ka problēmas scenārijā ne vienmēr nozīmē atteikšanos no projekta. Pat tad, ja viņš pamana kādus trūkumus, to apspriešana ar projekta veidotājiem bieži vien laika gaitā palīdz tos atrisināt.
Morgans Frīmens un Margota Robija “Oskara 2023” balvu ceremonijas vakarā
“Dažkārt var norādīt uz konkrētām scenārija vietām, kas nešķiet īsti veiksmīgas, un lielākoties šādas problēmas ar laiku tiek atrisinātas,” viņš sacīja. Viņš arī intervijā skaidri lika saprast, ka šobrīd vēl neapsver aiziešanu no kino.
Citā intervijā izdevumam “The Guardian” aktieris atzina, ka domas par došanos pensijā parasti pazūd brīdī, kad tiek saņemts jauns piedāvājums. “Dažreiz doma par pensionēšanos ienāk prātā, bet, tiklīdz mans aģents pasaka, ka ir jauns darbs, kāds izteicis piedāvājumu mani redzēt savā projektā vai iesniedzis jau gatavu piedāvājumu, viss atkal atgriežas tur, kur bija vakar: cik man par to maksās, kur mēs filmēsim?” viņš sacīja.
Aktieris Morgans Frīmens ar mazmeitu Īdenu Hainsu
89 gadus vecais aktieris, kuram nākamā gada jūnijā apritēs 90 gadu, joprojām turpina filmēties. Turklāt šomēnes viņš pievēršas arī pavisam jaunai jomai – 7. augustā iznāca viņa pirmais blūza albums.