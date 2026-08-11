Kā Bruklins un Nikola sabojāja Bekhemu ekskluzīvās brīvdienas
Deivids un Viktorija Bekhemi baudīja laisku vasaras atpūtu uz savas greznās jahtas Sentropēzā, Francijas dienvidos. Kopā ar viņiem ikgadējās brīvdienās bija devušies arī pāra bērni - Romeo, Krūzs un Hārpere. Ģimene uz Franciju devās tūlīt pēc tam, kad ASV bija klātienē apmeklējusi Pasaules kausa izcīņu futbolā.
Sagadījies tā, ka laikā, kad Deivids un Viktorija atpūtās Sentropēzā, viņu vecākais dēls Bruklins Bekhems ar sievu Nikolu Pelcu turpat netālu pavadīja laiku uz ģimenes draugam Eltonam Džonam un viņa vīram Deividam Fērnišam piederošās jahtas.
Abas jahtas atradās tikai aptuveni 120 kilometrus attālumā viena no otras, un tas Bekhemu ģimenei šo situāciju padarījis vēl sāpīgāku. Kāds avots atklājis, ka bijusī futbola zvaigzne un ex “Spice Girls” dziedātāja ļoti būtu gribējuši, lai Bruklins pievienotos viņiem. Tomēr dēls izvēlējies brīvdienas pavadīt citur.
Iekšējās informācijas avots arī izteicies, ka Eltons centies palīdzēt abām pusēm izlīgt, taču situācija neesot mainījusies. Zinātājs arīdzan piebildis, ka leģendārais mūziķis respektē sava krustdēla Bruklina vēlmi saglabāt distanci.
Tāpat izskanējušas ziņas, ka vēlāk Bruklins un Nikola apmeklējuši Sentropēzas pilsētu gandrīz tajā pašā laikā, kad tur atradās Deivids un Viktorija.
Bekhemu ģimenes problēmas nonākušas uzmanības centrā jau kopš brīža, kad Bruklins publiski paziņoja, ka vairs nevēlas mēģināt uzlabot attiecības ar saviem vecākiem.