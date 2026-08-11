"Ar Dievu, draugs!” - siltās atmiņās par mūžībā aizgājušo Klāsu Vāveri dalās Guntars Račs un Jānis Šipkēvics
Latvijas mūzikas aprindas aizvadītās nedēļas nogalē satricināja sēru ziņa - mūžībā 62 gadu vecumā devies pazīstamais rokmūzikas pētnieks un mūzikas žurnālists Klāss Vāvere. Pēdējos desmit dzīves gadus viņš uzturējās Meksikā.
Klāss Vāvere sadarbojās ar vairākiem Latvijas medijiem, savulaik viņš bija "Radio SWH" balss un vadīja raidījumu "Šūpuļdziesmas pieaugušajiem". 90. gados un arī vēlāk Klāsa Vāveres publikācijas presē un citos medijos daudziem mūzikas cienītājiem kļuva par sava veida ceļvedi pasaules un Latvijas mūzikas pasaulē. Laikā, kad informācija par mūziku nebija tik plaši pieejama kā mūsdienās, viņš palīdzēja klausītājiem atklāt kvalitatīvu un daudzveidīgu mūziku. Klāsu Vāveri raksturoja intelektuāls un niansēts skatījums uz mūziku, kā arī ļoti plašas zināšanas par dažādiem žanriem. Klāss Vāvere bija arī grāmatu autors un tulkotājs, īpaši pievērsies rokmūzikas vēsturei.
Es nekādi nespēju pieņemt...
Latviešu mūzikas izdevējs, producents, dziesmu autors, mūziķis un dzejnieks Guntars Račs, daloties atmiņās par Klāsu Vāveri, sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj: “Ar Klāsu iepazināmies, kad viņš vēl strādāja "Preses namā", laikraksta "Padomju Jaunatne" redakcijā. Viņš bija viens no tiem jaunajiem, kas atļāvās rakstīt pozitīvas publikācijas par Rietumu mūzikā notiekošo. Bet svarīgākais bija, ka, vēl būdams pavisam jauniņš, viņš ļoti korekti un padziļināti aprakstīja Latvijas rokmūzikā notiekošo – atšķirībā no citiem mūzikas apskatniekiem, kuru kompetence nesniedzās tālāk par to, cik gari mati ir Kulakovam vai cik skaļi un nepieļaujami brīvdomīgi ir "Līvi" un viņu klausītāji.”
Guntars Račs stāsta, ka viņi 17 gadus diendienā bija kolēģi kompānijā "Mikrofona ieraksti", kur Klāss atbildēja par mārketinga aktivitātēm un sadarbību ar tā laika vienu no lielākajiem mūzikas pasaules milžiem – angļu kompāniju "EMI Records", kas tikko bija pārņēmusi arī Ričarda Brensona kompānijas "Virgin" katalogu. “Līdz ar to "EMI" katalogā bija gan "The Beatles", gan "Rolling Stones", gan "Pink Floyd" – grupas, par kurām Klāss zināja visu, ko vien kārtīgs melomāns var zināt. Ar mūsu ārzemju partneriem viņš prata runāt vienā valodā, vienmēr apliecinot absolūtu kompetenci. Es ierakstu kompānijā nevaru iedomāties labāku kolēģi par viņu. Viņam bija gan zināšanas, gan dziļa izpratne par norisēm skatuves abās pusēs. Viņa ieguldījums, veidojot gaumīgās "Šūpuļdziesmu" un "Lullabies" izlases, joprojām ir nozīmīgs daudzu mūzikas klausītāju gaumes veidošanā. Gan to, kas klausās latviešu mūziku, gan to, kas izauga, klausoties viņa raidījumus "Radio SWH" un pirmo reizi iepazīstot mūziku, kas ikdienā radiostacijās neskanēja.
Daudzi nezina, ka viņš rakstīja arī tādu kā autobiogrāfisku dzeju. Tajā bija kaut kas no Boba Dilana stila, un tajā fiksētas viņa sajūtas, klausoties izcilu mūziku un pētot mākslinieku biogrāfijas.
Šī dzeja izdota arī grāmatā "Šūpuļdziesmas pieaugušajiem". Pats, mazliet kautrīgs būdams, viņš to par dzeju nevēlējās saukt, bet tā ir dzeja. Ļoti oriģināla un no sirds rakstīta. Es nekādi nespēju pieņemt domu, ka viņa vairs nav starp mums. Lai arī pēdējos gadus viņš bija tālu no mājām, mēs varējām sarakstīties un dažreiz arī padiskutēt sociālajos medijos. Viņa viedoklim bija svars. Iespējams, viņš ir lielākais no visiem mūzikas žurnālistiem, kurus man savā dzīvē nācies iepazīt. Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem un visiem labas mūzikas cienītājiem Latvijā. Klāss aizgāja pārāk agri, un tas sāp visstiprāk. Tik ļoti būtu vēl gribējies ar viņu pasēdēt kādā krodziņā un parunāt par "Līviem", "Sīpoliem", bītliem, Bobu Dilanu un Makartnija jauno albumu... Ar Dievu, draugs.”
Nerealizētā ideja...
"Radio SWH" vadītājs Jānis Šipkēvics sarunā ar "Kas Jauns" pastāsta, ka ziņa par Klāsa aiziešanu mūžībā viņu sasniegusi brīdī, kad viņš bijis patālu no Rīgas. “Un tieši tāpēc es tā īsti vēl neesmu atjēdzies no tās. Parasti cilvēki, kas ir jaunāki par mani, ar kuriem esmu kopā strādājis, ir atstājuši savus nospiedumus, kā, piemēram Klāss, kas varbūt nebija ilgi "Radio SWH" ētera personību vidū, bet viņa pēcgarša, viedums un tāda kā muzikālā krusttēva stāvēšana blakus bija ļoti svarīga tajos laikos, kad mēs vadījāmies pēc devīzes – visu laiku labākā mūzika. Klāss atstāja ļoti labu mantojumu ar savām "Šūpuļdziesmām pieaugušajiem". Es domāju, ka tā ir laba lieta, ko viņš par sevi būs atstājis nākamajām paaudzēm, kurām klasiskā rokmūzika būs tāls un nezināms periods. Es atceros, ka Klāsam bija diezgan laba vinila plašu kolekcija. Kad viņš man teica, ka tagad dosies dzīvot uz Meksiku, es piedāvāju, lai to savu kolekciju atstāj "Radio SWH" telpās, un mēs to uztaisītu kā Klāsa Vāveres bibliotēku, kurā cilvēki varētu apsēsties, paskatīties viņa ieteiktos albumus, izlasīt viņa rakstītās recencijas un uz vietas paklausīties šos albumus. Tāda ideja mums bija. Viņš teica, ka to izdarīsim, kad viņš atbrauks no Meksikas. Diemžēl šī ideja tā arī vairs netiks realizēta.”
Pēc Šipkēvica teiktā, Klāss Vāvere pierādīja, ka radio ne vienmēr ir vajadzīga perfekta dikcija un labi nostādīta balss. Klāsa stiprā puse bija rakstošais viedums un analītika, taču viņa raidījumi "Šūpuļdziesmas pieaugušajiem" bija ļoti iecienīti, un vesela klausītāju paaudze vienmēr atcerēsies viņu tieši kā radio cilvēku. Domāju, ka tie, kurus interesēs ekskursija mūzikas vēsturē, noteikti sameklēs internetā viņa recenzijas par nozīmīgajiem rokmūzikas albumiem. Šis ir iemesls, kāpēc nodarboties ar mūziku nozīmē pieskarties mūžībai. Un tā ir tā lieta, ko Klāss ir atstājis. Ļoti jocīgi, ka tik jauni cilvēki vienkārši aiziet pie roka monstriem – Džimija Hendriksa, Dženisas Džoplinas, Džima Morisona un tām kulta personībām, kuras Klāss pats ir aprakstījis savos pētījumos. Paldies viņam liels!”