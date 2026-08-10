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Vakar 17:44
Olga Kambala ar vīru Kasparu vēlas atkal apmeklēt psihologu
Raidījumā "Slavenības. Bez filtra" Kaspars un Olga Kambalas neslēpj skandālus un strīdus laulībā. Olga atklāj, ka iepriekš pāris ir devies pie ģimenes psihologa un piedāvā Kasparam to apmeklēt vēlreiz.
Kambalas neslēpj to, ka viņu attiecībās bijuši brīži, kad talkā nācis psihologs. Olga Kambala šo pieredzi vēlas atkārtot, taču Kasparam šķiet, ka šis palīdzējis ir tikai Olgai. “Gribi psihologu – ej uz mežu sēņot, uztaisi dārzu, aizej uz treniņu. Tu nesēdēsi te mājās un nepsihosi,” uz piedāvājumu reaģē Kaspars.
Tāpat Kaspars Kambala uzsver, ka sievai vairāk ir jānodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, iegūstot laimes hormonus. Viņš pats labprāt izvēlas nodarboties ar boksu, lai izlādētu emocijas. Kaspars arī pauž, ka Olgai piemīt enerģētiskā vampīra īpašības.
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