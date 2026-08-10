Dienvidkurzemes festivāls “Rimbenieks” viesojas Bārtas kultūras namā
FOTO: nedēļas nogalē festivāls “Rimbenieks” pulcē klausītājus Bārtā, Ziemupē un Aizputē
Liepājas Simfoniskā orķestra ik vasaras muzikālais ceļojums – Dienvidkurzemes festivāls “Rimbenieks” šobrīd ir pusceļā. Trīs skaisti koncerti nu ir izskanējuši arī Bārtā, Ziemupē un Aizputē. Festivāls, kas iesākās 2. augustā Grobiņā, vēl līdz 16. augustam ar vairākām daudzveidīgām koncertprogrammām viesosies arī Gaviezē, Medzē, Vaiņodē un Kazdangā.
Piektdien, 7. augustā, Bārtas kultūras namā ar dziļi personisku un daudzslāņainu kamermūzikas programmu festivālā uzstājās Liepājas Simfoniskā orķestra arfiste Dārta Tisenkopfa-Muselli kopā ar flautistu Reini Lapu, altisti Elīnu Čipāni, klarnetistu Gunti Kuzmu, čellistu Klāvu Jankevicu, sitamistrumentālistiem Martu Kauliņu-Pelnēnu un Matīsu Skareviču un dziedātāju Katrīnu Paulu Felsbergu.
Koncerta skanējumu caurvija dabas balsis, izsmalcinātas tembru saspēles un solo instrumentu atkailinātais jūtīgums. Ievadā – itāļu kino mūzikas ģēnija Nino Rotas kamermūzikas pērle – sonāte flautai un arfai. Turpinājumā – viens no iespaidīgākajiem un emocionāli atkailinātākajiem opusiem klarnetes repertuārā – Olivjē Mesiāna “Putnu bezdibenis”, kam sekoja Kloda Debisī smalks un ēterisks skaņu audekls – Sonāte flautai, altam un arfai. Bet koncerta kulminācijā – avangarda un tradīciju dialogs – Lučāno Berio leģendārais cikls “Tautasdziesmas".
Sestdien, 8. augustā, festivāls “Rimbenieks” viesojās ziedošajā Dvēseles veldzes dārzā Ziemupē, kur skanēja skaistā un dvēseliskā Georga Pelēča mūzika. Tā bija koncertprogramma, ko rūpīgi izlolojuši Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķi vijolniece Līva Tomiņa un viņas brālis – sitaminstrumentālists Reinis Tomiņš. Pelēča "Singing flowers” jeb “Dziedošie ziedi” šeit pirmo reizi izskanēja pilnā cikla formā, un klausītājiem bija iespēja dzirdēt arī divus viņa jaundarbus vijolei un vibrofonam, ko komponists rakstījis tieši Līvai un Reinim.
Koncertā Līvai un Reinim pievienojās stīgu kvartets “Nōna” un draugi – vijolniece Baiba Lasmane un kontrabasists Toms Timofejevs. Bet koncertu iesāka neredzīgais ģitārists Kirils Švidčenko, atskaņojot Leo Bruvēra “Un Dia de Noviembre”.
Savukārt svētdien, 9. augustā, Aizputes kultūras namā muzicēja stīgu kvartets “Berči” (Vijolnieki Gunārs Mūrnieks, Diāna Reimane, altiste Elīna Čipāne un čellists Klāvs Jankevics), piedāvājot klausītājiem muzikālu ceļojuma no Volfganga Amadeja Mocarta klasicisma skaidrības līdz Pētera Vaska emocionāli piesātinātajai mūzikas valodai, ko vainagoja Alises Rancānes jaundarba pirmatskaņojums. Skanēs arī viens no atpazīstamākajiem latviešu mūzikas šedevriem – Emīla Dārziņa “Melanholiskais valsis” – šajā vakarā nedaudz citās krāsās.
Festivāls turpināsies jau otrdien, 11. augustā, pulksten 19.00 Gaviezes kultūras namā, kur Liepājas Mežragu kvartets aicina izbaudīt krāšņu un daudzveidīgu mūzikas programmu, kurā satiekas pasaules klasika, kaislīgi ritmi un spilgti latviešu komponistu darbi. Mežraga siltais un spēcīgais tembrs atklās gan pasaules klasikas pērles, gan latviešu komponistu smalkākos darbus un arī populārus ritmus.
12. augustā pulksten 19 Medzes kultūras namā uzstāsies Rietumkrasta trio – klarnetists Kārlis Catlaks un viņa domubiedri – Georgs Jānis Mažis un Zanda Ciemīte. Ģitāras un klavieru pavadījumā ar brīnišķīgām klarnetes, kā arī basklarnetes iespēlēm izskanēs daudzas mums visiem tik mīļas un labi zināmas Goran Gora, Kārļa Kazāka, Māras Upmanes-Holšteinas, “The Sound Poets” un Ainara Mielava, Ulda Stabulnieka, Imanta Kalniņa un vēl citu autoru dziesmas. Tas būs vakars ar sirsnīgu kopā dungošanu.
14. augustā pulksten 19 Vaiņodes ev. lut. baznīcā ar daudzveidīgo 20. gadsimta koka pūšaminstrumentu repertuāru klausītājus iepazīstinās obojiste Renāte Trapāne. Kopā ar draugiem – flautisti Alisi Annu Alksni, klarnetisti Madaru Eleonoru Mežali un fagotistu Edgaru Karpenski Allažu viņa atskaņos ļoti daudzveidīgu programmu – no Karla Gepharta vēlīnā romantisma caur Žana Fransē eleganto un asprātīgo neoklasicismu līdz Eižēna Bocas virtuozajam un spilgtajam instrumentālajam rokrakstam. Koncertā skanēs arī Tālivalža Ķeniņa trio flautai, klarnetei un fagotam, kas ir viens no pēdējā laika atklājumiem latviešu mūzikas repertuārā.
Festivāla kulminācijā, 16. augustā, pulksten 17.00, Kazdangas kultūras namā – Liepājas Simfoniskā orķestra koncerts diriģenta Gunta Kuzmas vadībā. Klausītājiem būs iespēja dzirdēt Ludviga van Bēthovena Piekto simfoniju, Volfganga Amadeja Mocarta Koncertu obojai un orķestrim, kā arī latviešu simfoniskās mūzikas vienu no skaistākajām pērlēm – Emīla Dārziņa Melanholisko valsi.
Ieeja visos festivāla koncertos ir bez maksas.