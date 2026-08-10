84 gadu vecumā mirusi seriāla “The Dukes of Hazzard” zvaigzne Bens Džounss
84 gadu vecumā miris amerikāņu aktieris Bens Džounss, kurš vislabāk pazīstams ar mehāniķa Kūtera Devenporta lomu populārajā seriālā “The Dukes of Hazzard”.
Par aktiera nāvi sociālajos tīklos paziņojusi viņa sieva Alma Viatore, ar kuru Džounss bija kopā vairāk nekā trīs desmitgades. “Šodien es zaudēju savas dzīves mīlestību,” viņa rakstīja, publicējot nesenu fotogrāfiju, kurā aktieris redzams smaidot un turot klēpī suni.
Viņa atklāja, ka Džounss miris pēc smagas sirdslēkmes. Liktenīgajā svētdienā aktieris atradies mājās un gaidījis savas iecienītās beisbola komandas “Atlanta Braves” spēli pret Ņujorkas “Yankees”.
“Benam bija neticami bagāta un piepildīta dzīve. Viņš mīlēja daudzus cilvēkus un pats bija ļoti mīlēts. Viņa ļoti pietrūks,” rakstīja aktiera sieva.
Plašu atpazīstamību Džounss ieguva, atveidojot Kūteru Devenportu seriālā “The Dukes of Hazzard”, kas ASV televīzijā tika demonstrēts no 1979. līdz 1985. gadam.
Viņa atveidotais Kūters bija mehāniķis un galveno varoņu – brālēnu Bo un Lūka Djūku – uzticamais sabiedrotais. Skatītāji iemīļoja viņu par dumpīgo raksturu un piedzīvojumu kāri, un varonis pat tika dēvēts par “goda Djūku”.
Ar automašīnu pakaļdzīšanos un piedzīvojumiem bagātais seriāls kļuva par vienu no sava laika lielākajiem televīzijas hitiem.
Džounss piedalījās visās septiņās seriāla sezonās, bet vēlāk atgriezās pie sava slavenā tēla arī 1997. gada filmā “The Dukes of Hazzard: Reunion!” un 2000. gada “The Dukes of Hazzard: Hazzard in Hollywood”.
Aktieris arī pēc seriāla beigām saglabāja ciešas attiecības ar saviem kolēģiem. Pēc ziņas par Džounsa nāvi viņa ekrāna partneris Toms Vopats, kurš seriālā spēlēja Lūku Djūku, sociālajos tīklos publicēja abu kopīgu fotogrāfiju.
“"The Dukes of Hazzard" šodien zaudēja vēl vienu neatņemamu savas komandas daļu. Bens Džounss bija lielisks draugs,” rakstīja Vopats, piebilstot, ka aktiera ļoti pietrūks.
Pēc “The Dukes of Hazzard” noslēguma Džounss pievērsās arī politikai. 1988. gadā viņš tika ievēlēts ASV Kongresā un no 1989. līdz 1993. gadam kā Demokrātu partijas pārstāvis pārstāvēja Džordžijas štata 4. vēlēšanu apgabalu.
Kongresā viņš darbojās Veterānu lietu komitejā, kā arī Sabiedrisko darbu un transporta komitejā.