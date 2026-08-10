Apprecējusies Brūsa Vilisa un Demijas Mūras jaunākā meita
Holivudas aktieru Brūsa Vilisa un Demijas Mūras jaunākā meita Talula Vilisa apprecējusies ar mūziķi Džastinu Eisu. Intīmā kāzu ceremonija notikusi sestdien Saņvelijā, Aidaho štatā.
32 gadus vecā Talula kāzu dienā bija tērpusies īpaši viņai darinātā “Balenciaga” kleitā no zīda satīna ar atkailinātiem pleciem un dekoratīvu banti.
Pirms kāzām Talulas māsa Skauta sociālajos tīklos publiskoja foto, kurā pāris redzams saņemam laulību apliecību.
Talula un Eiss sāka satikties 2023. gada sākumā, bet saderinājās 2024. gada decembrī. Mūziķis bildināja Tallulu romantiskā, ar svecēm un rožu ziedlapiņām izrotātā telpā.
Māsas Talulas izvēli esot atbalstījušas. Viņas vecākā māsa Rūmere sociālajos tīklos rakstīja, ka ir laimīga Džastinu saukt par savu brāli.
Kāzas notikušas laikā, kad ģimene turpina būt līdzās Talulas tēvam Brūsam Vilisam. 71 gadu vecais aktieris kopš 2022. gada saskaras ar frontotemporālo demenci, un ģimene regulāri dalās ar viņa dzīves mirkļiem.