Zaglis ielaužas Kimas Kardašjanas 60 miljonus dolāru vērtajā savrupmājā un aizdzen automašīnu
Realitātes šovu zvaigznes un uzņēmējas Kimas Kardašjanas greznajā īpašumā Hiddenhilsā, Kalifornijā, svētdien notikusi ielaušanās.
Aizdomās turētais vīrietis esot iekļuvis aptuveni 60 miljonus ASV dolāru vērtajā savrupmājā, paņēmis vairākas mantas un pēc tam aizdzinis vienam no Kardašjanas darbiniekiem piederošu automašīnu.
Likumsargi uz īpašumu izsaukti ap plkst. 15.45 pēc vietējā laika. Kā vēsta ārvalstu mediji, 27 gadus vecais aizdomās turētais mājā esot iekļuvis laikā, kad tajā notiek vērienīgi remontdarbi.
Saskaņā ar sākotnējo policijas versiju vīrietis ar spēku iekļuvis ēkā un sācis nest no tās dažādus priekšmetus. Viens no Kardašjanas apsardzes darbiniekiem pamanījis notiekošo un nekavējoties sazinājies ar likumsargiem.
Aizdomās turētais pēc tam esot iesēdies vienam no Kardašjanas darbiniekiem piederošā automašīnā un devies braucienā pa apkārtni.
Policija ieradusies pie savrupmājas, aplenkusi teritoriju un drīz vien aizturējusi 27 gadus veco vīrieti. Pie viņa neesot atrasti ieroči, un incidentā neviens cilvēks nav cietis.
Losandželosas apgabala šerifa biroja pārstāvis Kriss Sonderlunds norādījis, ka izmeklēšana vēl ir tikai sākuma stadijā un notikušā apstākļi tiek noskaidroti.
Tikmēr Kardašjanai tuvi avoti esot apstrīdējuši daļu no policijas sākotnēji sniegtās notikumu versijas.
Pati Kardašjana incidenta laikā savrupmājā neuzturējās. Jau vairākus mēnešus viņa kopā ar bērniem dzīvojot īrētā īpašumā, kamēr Hiddenhilsas mājā tiek veikti renovācijas darbi.
Notikušais īpašu uzmanību piesaistījis arī tādēļ, ka Kardašjana jau reiz piedzīvojusi smagu bruņotu laupīšanu. 2016. gada oktobrī viņai Parīzē luksusa apartamentos uzbruka par policistiem pārģērbušies laupītāji. Uzbrucēji pavērsa pret Kardašjanu ieroci, sasēja viņai rokas un ieslēdza vannas istabā, bet no apartamentiem nozaga rotaslietas vairāku miljonu eiro vērtībā.
Kardašjana vēlāk vairākkārt atklāti runājusi par šī notikuma atstātajām psiholoģiskajām sekām, tostarp bailēm, murgiem un nepieciešamību pastiprināt savu personīgo apsardzi.