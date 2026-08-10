Ūdenslīdēji nogrimušā kuģī atrod 162 gadus vecu “Guinness” alu. Eksperti pieļauj - to vēl varētu dzert
Ūdenslīdēji pie Lielbritānijas krastiem atraduši neparastu vēsturisku dārgumu – 162 gadus vecu “Guinness Extra Stout” pudeli, kas vairāk nekā pusotru gadsimtu gulējusi nogrimuša kuģa vrakā.
Beļģu zemūdens fotogrāfs Stefans Paniss pudeli atrada pagājušajā gadā, pētot 1864. gadā Lamanšā nogrimušo burinieku “Mindoro”.
“Kad ieraudzīju uz pudeles uzrakstu “Guinness Extra Stout London”, biju šokēts. Tas bija neticami,” stāstījis 47 gadus vecais Paniss.
Pudele atrasta kuģa kravas nodalījumā. Paniss kopā ar citu ūdenslīdēju Ediju Hūziju pēc tam nosūtīja pudeles satura paraugus mikrobiologiem Lēvenas Katoļu universitātē Beļģijā, lai noskaidrotu, kas ar dzērienu noticis vairāk nekā 160 gadu laikā.
Pētnieki cer noskaidrot, vai pudelē saglabājies pietiekami daudz vēsturiskā alus rauga un DNS, lai varētu pagatavot no jauna tādu pašu “Guinness”, kādu brūvēja 19. gadsimta 60. gados.
Taču intriģējošākais ir cits jautājums – vai šo vēsturisko alu vēl varētu dzert?
Paniss uzskata, ka šāda iespēja pastāv. Viss esot atkarīgs no tā, vai jūras ūdens pa pudeles korķi ir iekļuvis iekšpusē. Ja tas nav noticis, alus teorētiski varētu būt saglabājies dzerams.
Ūdenslīdējs atzinis, ka pats būtu gatavs nogaršot seno “Guinness”, ja analīzes apliecinātu, ka tas ir droši.
Viņš arī pieļauj, ka vrakā varētu atrasties vēl vairāk šādu pudeļu. Pēc atrastās kastes izmēra spriežot, tajā varēja būt aptuveni 24 pudeles.
“Mindoro” nogrima 1864. gada 27. novembrī aptuveni piecu kilometru attālumā no Doveras pēc sadursmes ar citu buru kuģi “Khersonese”.
Par neparasto atradumu informēts arī “Guinness” īpašnieks “Diageo”. Uzņēmuma arhīva komanda jau sazinājusies ar ūdenslīdējiem, lai iegūtu vairāk informācijas un izvērtētu atraduma nozīmi.
Ja analīzes izrādīsies veiksmīgas, šī pudele varētu kļūt par unikālu iespēju ne tikai izpētīt, kāds bija “Guinness” pirms 162 gadiem, bet, iespējams, arī atjaunot tā seno recepti.