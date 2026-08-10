Zakerberga 300 miljonus dolāru vērtā jahta Aļaskā esot atteikusies palīdzēt nelaimē nonākušai laivai
Meta vadītāja Marka Zakerberga luksusa jahta Aļaskas ūdeņos nonākusi uzmanības centrā pēc incidenta, kurā tā, kā apgalvots, nav devusies palīgā nelielai laivai, kurai beidzās degviela.
387 pēdas jeb aptuveni 118 metrus garā jahta “Launchpad”, kuras vērtība tiek lēsta ap 300 miljoniem ASV dolāru, pirmdienas vakarā atradās Aļaskas dienvidaustrumu daļā, kad 21 pēdu jeb aptuveni 6,4 metrus gara laiva bija spiesta lūgt palīdzību.
Nelielā laiva bija ceļā no Pītersburgas uz Džūno, kad tai beidzās degviela. Aptuveni pulksten 21.30 apkalpe izsauca palīdzību.
Palīgā devās neliels kruīza kuģis “Wilderness Legacy”, kas laivu vēlāk aizvilka līdz drošai vietai Faragutas līcī.
Kāda kruīza pasažiera stāstītais situācijai piešķīris papildu rezonansi. Kuģa kapteinis pasažieriem esot paziņojis, ka Zakerberga jahta atradusies tuvāk nelaimē nonākušajai laivai, taču palīdzēt esot “atteikusies”. Pēc pasažiera teiktā, šis paziņojums izraisījis skaļu sabiedrības neapmierinātību.
Arī kuģu izsekošanas dati liecina, ka “Wilderness Legacy” brīdī, kad devās palīgā, atradās tālāk no laivas nekā “Launchpad”. Tajā pašā laikā kruīza kuģis ceļā uz nelaimē nonākušo laivu esot pabraucis garām Zakerberga jahtai.
Tomēr Zakerberga pārstāvji noliedz, ka jahta būtu apzināti atteikusies palīdzēt.
Uzņēmēja pārstāvis norādījis, ka Zakerbergs un viņa ģimene incidenta laikā uz jahtas neatradās. Jahtas apkalpe incidenta laikā esot izmantojusi citu radio kanālu, un brīdī, kad apkalpe saņēmusi informāciju no ASV Krasta apsardzes, palīdzības operācija jau bija sākusies.
Krasta apsardze sākotnēji esot secinājusi, ka nelielā laiva neatrodas tiešās briesmās, tomēr vēlāk izplatījusi paziņojumu par nepieciešamību sniegt tai palīdzību.
Galu galā laivas pasažieri tika nogādāti drošībā, un neviens incidentā necieta.