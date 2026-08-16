Vairākas slavenības jau agrā bērnībā vērsās tiesā.
Slavenības
Šodien 07:23
Viņi pelnīja miljonus, bet vēlējās brīvību no vecākiem: slavenas bērnu zvaigznes, kuras vērsās tiesā
Holivudas bērnu zvaigžņu dzīve no malas var šķist apskaužama – slava, miljoni un lomas, par kurām citi var tikai sapņot. Taču aiz kamerām daudziem jaunajiem aktieriem nācies saskarties ar pavisam citu realitāti...
Daudziem no aktieriem, kas izauguši mūsu acu priekšā, bērnībā nācās saskārties ar konfliktiem ģimenē, strīdiem par nopelnīto naudu un vecākiem, kuri kontrolējuši gan viņu karjeru, gan privāto dzīvi.
Daži no viņiem vēl pirms pilngadības spēruši īpaši radikālu soli – vērsušies tiesā, lai kļūtu juridiski neatkarīgi no saviem vecākiem.
Vieniem emancipācija bijusi iespēja izrauties no toksiskas vai pat vardarbīgas vides, citiem – veids, kā pasargāt savus miljonus, bet vēl citiem tas bijis tikai praktisks solis veiksmīgākas karjeras vārdā.
Lūk, bērnu zvaigznes, kuru ceļš uz patstāvību sākās daudz agrāk, nekā ierasts.