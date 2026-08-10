Apprecējies aktieris Kristians Kareļins
Foto: Ekrānuzņēmums
Aktieris Kristians Kareļins apprecējis savu mīļoto Baibu Kojari.
Slavenības

Apprecējies aktieris Kristians Kareļins

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Aktieris, mūziķis un grupas "Gapoljeri" solists Kristians Kareļins aizvadītās nedēļas nogalē apprecējis savu mīļoto Baibu Kojari.

Apprecējies aktieris Kristians Kareļins...

Priecīgā notikuma mirkļus no laulību ceremonijas un kāzu svinībām jaunais vīrs publiskojis arī sociālajos tīklos.

Kareļins sekotājiem ļāvis ielūkoties gan ceremonijā, gan vēlākajās svinībās. Tajās netrūka ne deju, ne mūzikas – jaunais vīrs kāzu vakarā pats kāpa uz skatuves kopā ar grupu “Gapoljeri”.

Spriežot pēc sociālajos tīklos redzamā, pāris gredzenus mijis 9. augustā. Ceremonijā īpašs uzdevums ticis uzticēts mūziķim Ralfam Eilandam, kurš vadījis laulību ceremoniju un tās noslēgumā pasludinājis abus par vīru un sievu.

Foto: Ekrānuzņēmums
Kāzās īpaša loma bijusi arī Ralfam Eilandam.
Kāzās īpaša loma bijusi arī Ralfam Eilandam.

Jautru mirkli Kareļins iemūžinājis arī vēlāk svinību laikā. Paziņojis: “Turpmāk es būšu vīrs!”, viņš uzreiz saņēmis rotaļīgu reakciju no jaunās sievas, kura ar roku aizsegusi viņam muti. Aktieris vēl paguvis piebilst: “Nekādu komentāru!”
 

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