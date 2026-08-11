Andželinas Džolijas brālis beidzot atklāj, ko patiesībā domā par Bredu Pitu
Džeimss Heivens vienmēr bijis viens no aktrisei tuvākajiem cilvēkiem Andželinas Džolijas dzīvē. Gadiem ilgi viņš klusējis par māsas un Breda Pita sarežģīto mīlasstāstu, taču tagad publiskota kāda sena intervija, kas ļauj ielūkoties viņa toreizējā skatījumā uz pāri. Viņa vārdi atklāj pavisam citu ainu par laiku, kad Andželina un Breds vēl bija kopā.
Andželinas Džolijas un Breda Pita laulība beidzās ar skandalozu šķiršanos, taču kāda īsti bija viņu mīlestība pirms attiecības iezagās neatrisināmas problēmas?
Nesen izdevums “Hello!” sniedzis ieskatu kādā senākā un aizmirstā intervijā ar filmas “Tomb Raider” zvaigznes brāli Džeimsu Heivenu, kas atklāj ieskatu aktrises attiecībās.
Džeimss, kurš nesen atklāti pastāstīja par savu homoseksualitāti, vienmēr bijis atbalsts savai slavenajai māsai – īpaši laikā, kad viņai viena pati uzņemas rūpes par sešiem bērniem, kuri ir kopīgi ar Bredu Pitu. Taču kādreiz Džeimss ļoti apbrīnoja saikni, kāda Andželinai bija izveidojusies ar agrāko partneri. 2007. gadā, dažus gadus pēc tā dēvētā “Brangelina” romāna sākuma, Džeimss intervijā žurnālam “Grazia” centās kliedēt baumas, ka viņa māsa attiecībās būtu kontrolējoša. “Es nekad neesmu manījis spriedzes pazīmes viņu kopdzīvē,” viņš toreiz paskaidroja. “Viņi visus lēmumus pieņem kopā. Tās ir muļķīgas baumas, ka viņa cenšoties viņu kontrolēt.”
Pēc pāra šķiršanās 2016. gadā izskanējuši dažādi ziņojumi un parādījušies juridiski dokumenti, kas liecina, ka abu attiecības kļuva arvien saspīlētākas. Tāpat ziņots arī par Bredu domstarpībām ar dēlu Paksu, kā arī fakts, ka vairāki bērni oficiāli atteikušies no tēva uzvārda.
Aiz slēgtām durvīm Andželinai un Bredam bija attiecības, kuras Džeimss uzskatīja par ideālām
Pēc Džeimsa teiktā, savulaik māsa ar Bredu Pitu bijusi īsta komanda. “Viņu attiecībās valda līdzsvars – katrs dara to, kas viņam ir svarīgs,” viņš stāstīja. “Es nekad neesmu redzējis brīžus, kad viens otru aprunātu vai mēģinātu kontrolēt.”
Viņš uzsvēra, ka Breds palīdzējis Andželinai kļūt vēl stiprākai un mudinājis viņu adoptēt vairāk bērnu. “Breds ļoti mainīja manu māsu. Viņiem bija ārkārtīgi īpaša saikne, kas nebija tāda kā parastās attiecībās,” savulaik stāstīja Džeimss. “Breds viņai ir ļoti spēcīgs atbalsts. Kad viņa jūtas ievainojama, viņš spēj būt neticami stiprs. Viņa atzīst, ka bez Breda atbalsta pēc Medoksa adopcijas nebūtu spējusi pieņemt ģimenē vēl citus bērnus.”
Andželina Džolija un Breds Pits
Andželina Džolija un Breds Pits
Breds un Andželina izveidoja skaistu ģimeni, taču pēc šķiršanās viss mainījās
Breds adoptēja Andželinas bērnus Medoksu un Zaharu, un 2006. gadā atvases ieguva dubultuzvārdu Džoliji-Piti.
Pāra pirmais bioloģiskais bērns meita Šilo piedzima 2006. gada novembrī. 2007. gadā Andželina adoptēja trīs gadus veco Paksu no Vjetnamas, bet Breds viņu adoptēja 2008. gada februārī. 2008. gada maijā ģimenē piedzima bioloģiskie dvīņi Nokss un Vivjena.
“Brīnišķīgākais Breda un Andželinas attiecībās ir tas, ka viņi patiešām saprot viens otra humora izjūtu un bieži liek viens otram smieties,” sacīja Džeimss. “Viņi daudz runā par politiku un ir ļoti radoši projektos, pie kuriem strādā. Ja viss turpināsies kā līdz šim, viņi būs kopā visu mūžu.”
Tomēr šķiet, ka Džeimsa skatījums uz bijušo svaini laika gaitā ir mainījies. Nesen viņš sniedzis retu interviju podkāstā “90who10”, kur atklāja savu viedokli.
Džeimss Heivens cīnījies par māsas un viņas bērnu aizsardzību
Intervijā viņš stāstīja par apņemšanos aizsargāt un atbalstīt Andželinas sešus bērnus šķiršanās laikā. “Tas sākās ar vēlmi viņu aizsargāt un pēc tam arī viņas bērnus – manas māsasmeitas un māsasdēlus,” norādīja Džolijas brālis. Pēc māsas šķiršanās viņš pauda vēlmi būt vairāk klātesošs Medoksa, Paksa, Zaharas, Šilo, Noksa un Vivjenas dzīvē.
Andželinas Džolijas brālis Džeimss Heivens ar māsu un viņas ģimeni
Andželinas Džolijas brālis Džeimss Heivens ar māsu un viņas ģimeni.
“Esmu sakārtojis savu dzīvi tā, lai varētu būt līdzās jebkurā situācijā. Šie ir nozīmīgi gadi māsas bērnu dzīvē – laiks, kad viņi veidojas par pieaugušajiem, un es vēlos būt līdzās gan viņiem, gan Andželinai, lai kādus pārbaudījumus viņa piedzīvotu.”
Džeimss atklāja savu homoseksualitāti tiešraidē kopā ar bijušo sievu
53 gadus vecais Džeimss Heivens augustā sākumā publiski paziņojis, ka ir gejs. Atklāsme izskanējusi 26 gadus pēc tam, kad brālis un māsa izraisīja milzu ažiotāžu, 2000. gada “Oskara” ceremonijā skūpstoties uz lūpām.
“Es esmu gejs. Es esmu vēl daudz kas cits,” Heivens sacīja aptuveni 35 minūtes garā tiešraidē platformā “Breathe Mija”, ko veido viņa bijusī sieva Romija Imbelli.
Romija piebilda, ka jau sen nojautusi, ka bijušais vīrs varētu būt homoseksuāls. “Es negribēju to redzēt. Es negribēju tam ticēt,” viņa skaidroja. “Es to zināju, un es gribēju tevi atbalstīt un mīlēt, bet tajā pašā laikā negribēju tam ticēt, jo tas nozīmētu zaudēt tevi šādā veidā, un es to nespēju pieņemt.”
Heivens un Romija Imbelli bija pazīstami aptuveni 24 gadus, pirms 2024. gada augustā apprecējās. 15 dienas viņa vēlāk iesniedza pieteikumu laulības anulēšanai, norādot, ka Džeimss joprojām paliks viņas “dzīvesbiedrs” un “mīlestība”.