Prinča Luisa spilgtākās sejas izteiksmes Sadraudzības spēlēs
Britu karaļnama jaunākās paaudzes pārstāvji reti paliek nepamanīti, taču astoņus gadus vecajam princim Luisam tam pat nav īpaši jācenšas. Velsas ...
FOTO: Princis Luiss atkal nozog visu uzmanību - viņa amizantās reakcijas sajūsmina publiku
Britu karaļnama jaunākās paaudzes pārstāvji reti paliek nepamanīti, taču astoņus gadus vecajam princim Luisam tam pat nav īpaši jācenšas. Velsas prinča Viljama un princeses Ketrīnas jaunākais dēls atkal kļuvis par publikas favorītu, Sadraudzības spēļu laikā Glāzgovā demonstrējot jau par savu firmas zīmi kļuvušās amizantās sejas izteiksmes.
1.augustā princis Luiss kopā ar vecākiem, 13 gadus veco princi Džordžu un 11 gadus veco princesi Šarloti apmeklēja 2026. gada Sadraudzības spēles. Tā bija arī visu trīs Viljama un Ketrīnas bērnu pirmā oficiālā vizīte Skotijā un Luisa pirmais publiskais sporta pasākuma apmeklējums.
Ģimene vispirms vēroja netbola spēli Glāzgovas “Hydro” arēnā, bet vēlāk devās uz sera Krisa Hoja velodromu, kur sekoja līdzi treka riteņbraukšanai.
Tomēr fotogrāfu objektīvos līdzās sportistiem īpaši bieži nonāca tieši Luiss.
Gaiši zilā “Ralph Lauren” kreklā un tumšās biksēs tērptais princis tribīnēs notiekošajam sekoja ar neviltotu interesi. Vienā mirklī viņš ieplestām acīm klausījās vecākajā brālī Džordžā, citā – smējās, bet saspringtākos sacensību momentos pat aizsedza seju ar abām rokām.
Īpašu uzmanību izpelnījās arī koši sarkanā Velsas riteņbraukšanas cepure ar uzrakstu “Beicio Cymru”, kuru Luiss uzvilka tribīnēs. Vienā brīdī viņš cepuri bija novilcis tik zemu pār acīm, ka pats par to sāka smieties.
Džordžs tikmēr lielākoties saglabāja sev raksturīgo mierīgo stāju, lai gan brāļi vairākkārt tika fotografēti sarunājamies un kopīgi reaģējam uz trasē notiekošo.
Šī nebūt nav pirmā reize, kad tieši Luisa reakcijas kļuvušas gandrīz tikpat apspriestas kā pats karaļnama pasākums.
Plašu publikas uzmanību viņš ieguva jau karalienes Elizabetes II Platīna jubilejas svinībās 2022. gadā, kad toreiz četrus gadus vecais princis kameru priekšā žāvājās, aizspieda ausis, rādīja dažādas grimases un enerģiski reaģēja uz apkārt notiekošo.
Nebēdnīgais princis Luiss karalienes Elizabetes II Platīna jubilejas svinībās
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Arī vēlākajos karaļnama pasākumos Luiss nav centies slēpt emocijas, tāpēc britu presē viņš pamazām ieguvis viena no izklaidējošākajiem jaunajiem karaļnama pārstāvjiem reputāciju.