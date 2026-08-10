Cīņā pret Timmas vecākiem Sedokova iesaista bulterjeru un komentē savu "melnās atraitnes" slavu
Traģiski aizgājušā Latvijas basketbolista Jāņa Timmas bijusī sieva, dziedātāja Anna Sedokova turpina vārdu kauju ar viņa ģimeni, kamēr Maskavas tiesā izskata nelaiķa mantas dalīšanas lietu. Šoreiz Sedokova likusi galdā suņa kārti.
Anna Sedokova un Jānis Timma 2020. gada jūlijā Amerikā
Savā “Instagram” kontā viņa apsūdzējusi Timmas vecākus “nelikumīgā” bulterjeru pavairošanā. Viņa apgalvoja, ka laulības laikā viņa Timmam esot uzdāvinājusi 20 000 dolāru vērtu amerikāņu bulterjera kucēnu Bu. Pēc šķiršanās šis, tobrīd agresīvais un Sedokovas jaunāko dēlu Hektoru sakodušais suns, palicis pie Jāņa ASV, bet pēc basketbolista nāves nonācis pie viņa tēva.
“Otrajā dienā pēc tam, kad viņu turp aizveda, man atrakstīja no kompānijas, kurā es suni nopirku, ka viņiem rakstīts, ka vajadzīgi dokumenti. Vaislai. Manu saldo, agresīvo kucēnu aizveda pie viņa tēva,” stāstīja Sedokova. “Audzētava, protams, viņiem dokumentus neiedeva. Visi kucēni, ar kuriem viņi tagad pelna naudu, ir bez dokumentiem,” rakstīja Sedokova. Nu viņa stāsta, ka mīl Bu un cer nākotnē viņu saņemt atpakaļ.
Pirms tam Sedokova asi reaģēja uz komentāriem, kuros pēc divu bijušo dzīvesbiedru nāves viņa tika nosaukta par “melno atraitni”. Jāpiebilst, ka no trim viņas bijušajiem vīriem aizsaulē jau ir divi. Pirmais vīrs, bijušais Kijivas futbola kluba “Dinamo” kapteinis Valentīns Beļkevičs ar Sedokovu laulībā nodzīvoja divus gadus (2004. gada vidus - 2006. gada sākums) un nomira 41 gada vecumā 2014. gada 1. augustā no tromboembolijas. Otrais vīrs bija uzņēmējs Maksims Čerņavskis (2011. gada februāris - 2013. gada februāris), kurš pašlaik dzīvo ASV. Timma bija Sedokovas trešais vīrs.
Anna Sedokova un Jānis Timma uz sarkanā paklāja un ikdienā
Sedokova savā “Instagram” kontā pavēstīja, ka viņas pirmā laulība ar futbolistu Valentīnu Beļkeviču beidzās sportista pastāvīgās neuzticības dēļ. “Es aizgāju no vīra, kurš mani krāpa, pirms 20 gadiem. Man bija 21 gads. Es paliku bez nekā — ar gadu vecu bērnu. Bet viņš atgriezās pie sievietes, ar kuru mani krāpa.” Viņa pauda neizpratni, kāpēc viņu vaino Beļkeviča nāvē, kas notika 10 gadus pēc viņu šķiršanās. “Vai es par to esmu atbildīga? Laikam tomēr nē. Vai viņš mani kādreiz mīlēja? Nē!”. Viņa arī aicināja komentētājus neizteikt spriedumus par Timmas aiziešanu, to nodēvējot par traģēdiju un nedzīstošu brūci. Vienlaikus viņa uzsvēta, ka vēl divi viņas bijušie partneri “laimīgi dzīvo šo dzīvi”.
Nākamnedēļ, 18. augustā Maskavas Ostankinas tiesā paredzēta tiesas sēde par Timmas un Sedokovas kopīgās mantas sadali un viņu laulības līguma apstrīdēšanu. Vietējie mediji vēsta, ka Timmas ģimene plāno pierādīt, ka Sedokova sagrāva Timmas karjeru, panāca visa viņas īpašuma pārrakstīšanu uz sava vārda, pēc tam pameta. Pēc šķiršanās Sedokovas rīcībā nokļuvuši visi Timmas dzīvokļi Maskavā, ar kuriem viņa vērienīgi iedzīvojusies, bet Timmas dēls no pirmās laulības Kristians neko nav mantojis.
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Kad sākās tiesas process, Sedokova jau veltīja nicīgus vārdus Timmas ģimenei, aicinot viņus “atšūties” un nemēģināt no viņas “sūkt naudiņu”. “Es ļoti gribētu, lai jūs visi atšūtos no manis un beidzot saprastu, ka ļaudis naudu pelna, ejot uz darbu. Ir tāds vārds, nesot citiem labumu. Man ir 21 gadu vecs bērns, strādā divās darbavietās un mācās, es katru dienu kopš 14 gadu vecuma, Jā, strādāt ir daudz grūtāk nekā piesūkties pie kādam un sūkt no viņa naudu. Taču darbs sniedz arī gandarījumu,” paziņoja Sedokova. Viņa piedraudēja, ka par katru vārdu viņai esot “papīrītis”. “Un absolūti ziniet, ka par katru vārdu man ir papīrītis. Katrā jautājumā. Tiksimies tiesā, mani alkatīgie dīkdieņi. Paskatīsimies, kura pusē ir taisnība.”
Jauns.lv jau vēstīja, ka 2. martā Maskavas pilsētas Horošovas rajona tiesā sāka izskatīt Timmas ģimenes iesniegto prasību pret Sedokovu par kopīgi iegūtās mantas sadali. Prasītāji lietā ir sportista vecāki — Raitis un Ausma Timmas, kā arī viņa pirmā sieva Sana Oša. Mēneša beigās lieta tika nodota citai Maskavas rajona tiesai Ostankinā.
Basketbolists Jānis Timma un viņa dzīve "Instagram" mirkļos
2025. gada jūnijā kļuva zināms, ka Sedokova ir steidzami iesniegusi pieteikumu mantojumam. Pēc Gavrilovas teiktā, zvaigzne baidās palikt tukšā, ja laulības līgums tiks atzīts par spēkā neesošu. Timmu ģimenes advokāte Margarita Gavrilova pastāstīja, ka Sedokova steidzas laulību līguma atcelšanas riska dēļ. Ja tas notiks, viņa neiegūs pieeju bijušā vīra īpašumiem. Juriste uzskata, ka tādējādi dziedātāja tiecas nodrošināties un saglabāt vismaz daļu aktīvu.
32 gadus vecais Jānis Timma traģiski aizgāja naktī uz 2024. gada 17. decembri Maskavas hostelī “Apeļsin”, Sergeja Makejeva ielas piecstāvu mājas kāpņu telpā, nākamajā dienā pēc Sedokovas 42. dzimšanas dienas. Viņš šajā hostelī iemitinājās iepriekšējā vakarā un nekas neliecināja par gaidāmo nelaimi, hosteļa īpašnieks vārdā Aleksandrs izdevumam “super.ru” apgalvoja, ka iemitināšanās brīdī Timma bija “absolūti smaidīgs, pozitīvs cilvēks”. Vietējie mediji ziņoja, ka cilpā atrastais Timma izdarījis pašnāvību. Sportista tuvinieki neticēja pašnāvības versijai un pieļāva slepkavības iespējamību, un janvāra sākumā Latvijā tika uzsākts kriminālprocess. 27. janvārī Krievijā tika publiskoti viņa nāves izmeklēšanas pārbaudes rezultāti, un tajos par nāves cēloni norādīta pašnāvība.
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Sedokova ilgi nekomentēja Jāņa radinieku daudzos neglaimojošos izteikumus, taču pērn aprīlī negaidīti viņiem atbildēja, uzsverot, ka nevajag vainot viņu bijušā vīra nāvē.
“Ja es kaut vārdu pateiktu par tiem, kas izplata melīgu informāciju, par to, kā viņi ir izturējušies pret mani un Jāni, viņiem neklātos viegli. Bet es to nedarīšu, lai kā viņi censtos reklamēties uz nāves fona. Ir atmiņas par cilvēku, kurš gribējis aiziet, un tas ir viņa lēmums. Visi to zināja jau labu laiku pirms notikušā. Izbeidziet! Un godājiet tā cilvēka piemiņu, kurš jums bija mīļš. Jebkurus jautājumus var uzdot man personīgi. Bet neviens tos neuzdod,” toreiz dusmojās Sedokova. 2025. gada februārī Krievijas mediji vēstīja, ka Sedokova vairs negrasās apspriest Timmas nāvi, tas viņai ir noiets etaps.
Sedokova bija Timmas otrā sieva, ar ko viņš bija precējies no 2020. līdz 2024. gadam. Viņu vētrainā laulība tika šķirta 9. decembrī nedēļu pirms Timmas nāves.
Šā gada 2. jūlijā, kad Jānim būtu apritējuši 34 gadi, Sedokova publicēja viņu nelaimojošus izteikumus, apsūdzot nelaiķi vardarbībā. Viņa apgalvoja, ka no Jāņa šķīrusies, jo viņam bijušas agresijas problēmas, viņš it kā esot viņai nodarījis miesas bojājumus. Sava stāsta pastiprināšanai viņa publicēja bildi ar Jāni, kurš it kā aizmidzis ar nazi rokās, bet nākošajā video redzami nezināmas izcelsmes caurumi sienā. Sieviete apgalvo, ka Jānis metis viņai ar nazi.
Timmu advokāte norādīja, ka Sedokovas apgalvojumi bijuši smags trieciens viņa vecākiem, sevišķi mammai. “Ļoti traģiski to visu pārcieš Jāņa mamma … nabadzīte. Viņa tik baisā šokā, tā raudāja, kad uzzināja, ko Anna par viņu teikusi. Vispirms viņa Ausmai ierakstīja balss paziņojumu un aicināja kopā paraudāt, bet pēc tam paziņoja, ka Jānis viņu sita. Kā tā var, nekā svēta!” Gavrilovas izteikumus citēja “starthit.ru”. “Fotoattēls uztaisīts reālistiski, taču tas ir viltus! Anna Vladimirovna mēģina negatīvisma grādu pārcelt no sevis uz mirušo vīru. Tas ir nekrietni, zemiski un pavisam neefektīvi, tas viņu neglābs no atbildības.”