Ģimene Ņūdžersijā šķūnī atrod milzīgu pitonu, rentgens atklāj tā pēdējo maltīti
Kādai ģimenei Ņūdžersijā nācies saskarties ar negaidītu viesi – aptuveni 2,5 metrus garu Birmas pitonu, kas bija ielīdis zem šķūņa grīdas. Vēl pārsteidzošāks izrādījies tas, ko milzīgā čūska bija apēdusi.
Leslija Deilija čūsku pamanīja savā pagalmā, laistot puķes. Viņa kopā ar vīru Edu drīz vien saprata, ka rāpuļa izmērs nebūt nav mazs – aptuveni astoņas pēdas jeb 2,4 metri.
Pitons bija ielīdis caur nelielu atveri un paslēpies zem ģimenes šķūņa grīdas.
Ģimene nekavējoties sazinājās ar dzīvnieku aizsardzības dienestu. Lai piekļūtu čūskai, speciālistiem kopā ar vietējo būvnieku nācās demontēt daļu šķūņa grīdas.
Beigās dzīvnieku izdevās uzmanīgi izvilkt no slēptuves. Video redzams iespaidīgais rāpulis ar izteikti lielu izcilni vēdera vidusdaļā.
Rentgens atklāj pitona pēdējo maltīti
Pēc čūskas savākšanas veterinārārsti veica rentgena pārbaudi. Tā atklāja, ka pitona pēdējā maltīte bijusi liels oposums.
Birmas pitoni ir Dienvidaustrumāzijai raksturīgas čūskas un Ņūdžersijas savvaļā nav vietējā suga. Tomēr štatā eksotiskos čūskveidīgos iespējams turēt ar atbilstošu atļauju.
Pagaidām nav zināms, kā pitons nonācis ģimenes pagalmā.
Čūska šobrīd nogādāta drošā vietā pie pieredzējuša čūsku aprūpētāja. Speciālisti meklē tai pastāvīgu mājvietu.
Dzīvnieku aizsardzības organizācija vienlaikus atgādina eksotisko mājdzīvnieku īpašniekiem – šādus dzīvniekus nekādā gadījumā nedrīkst vienkārši palaist savvaļā.
“Eksotiskajiem mājdzīvniekiem savvaļā nav vietas. To izlaišana apdraud vietējos savvaļas dzīvniekus, mājdzīvniekus un arī pašu eksotisko dzīvnieku,” norādījusi Monmutas apgabala dzīvnieku aizsardzības organizācija.
Ja cilvēks vairs nespēj parūpēties par eksotisku rāpuli, speciālisti aicina sazināties ar vietējo dzīvnieku glābšanas organizāciju vai patversmi, nevis dzīvnieku pamest.