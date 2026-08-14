Ne visiem mīlasstāstiem bija iespēja īstenoties...
Slavenības
Šodien 06:22
“Es biju viņā ieķērusies!” Zvaigznes, kas tikai pēc gadiem atklāja slepenās simpātijas pret saviem ekrāna partneriem
Uz ekrāna viņi skūpstījās, strīdējās, iemīlējās un dažkārt kļuva par vieniem no skatītāju iemīļotākajiem pāriem. Taču dažos gadījumos aiz pārliecinošās aktierspēles slēpās arī pavisam īstas emocijas.
Tikai pēc daudziem gadiem vairākas Holivudas zvaigznes atklājušas, ka filmēšanas laikā bijušas slepeni ieķērušās savos kolēģos – reizēm jūtas bijušas abpusējas, citreiz par tām otrs cilvēks pat nav nojautis.
No Sandras Bulokas un Kīanu Rīvsa līdz "Draugi” zvaigznēm Dženiferai Anistonei un Deividam Švimmeram – lūk, aktieri, kuru slavenā ekrāna ķīmija izrādījās daudz īstāka, nekā skatītāji tolaik varēja iedomāties.