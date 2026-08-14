“Es biju viņā ieķērusies!” Zvaigznes, kas tikai pēc gadiem atklāja slepenās simpātijas pret saviem ekrāna partneriem
Foto: Vida Press (kolāža: Jauns.lv)
Ne visiem mīlasstāstiem bija iespēja īstenoties...
Slavenības

“Es biju viņā ieķērusies!” Zvaigznes, kas tikai pēc gadiem atklāja slepenās simpātijas pret saviem ekrāna partneriem

Santa Hincenberga

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Uz ekrāna viņi skūpstījās, strīdējās, iemīlējās un dažkārt kļuva par vieniem no skatītāju iemīļotākajiem pāriem. Taču dažos gadījumos aiz pārliecinošās aktierspēles slēpās arī pavisam īstas emocijas.

“Es biju viņā ieķērusies!” Zvaigznes, kas tikai pē...

Tikai pēc daudziem gadiem vairākas Holivudas zvaigznes atklājušas, ka filmēšanas laikā bijušas slepeni ieķērušās savos kolēģos – reizēm jūtas bijušas abpusējas, citreiz par tām otrs cilvēks pat nav nojautis.

No Sandras Bulokas un Kīanu Rīvsa līdz "Draugi” zvaigznēm Dženiferai Anistonei un Deividam Švimmeram – lūk, aktieri, kuru slavenā ekrāna ķīmija izrādījās daudz īstāka, nekā skatītāji tolaik varēja iedomāties.

Nākamā lapa: Sandra Buloka un Kīanu Rīvss

Tēmas

HolivudaDženifera AnistoneDeivids ŠvimmersKianu RīvssSandra BullokaVudijs HarelsonsToms HenkssHilarija DafaEmma VatsoneHarijs Poters

Citi šobrīd lasa