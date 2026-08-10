66. dzimšanas dienu svin viens no 90. gadu iekārojamākajiem vīriešiem. Kā šodien dzīvo Antonio Banderass?
Deviņdesmitajos gados viņš bija viens no spilgtākajiem Holivudas siržu lauzējiem – tumšais skatiens, spāņu akcents un lomas filmās “Desperado”, “Intervija ar vampīru” un “Zorro maska” padarīja Antonio Banderasu par starptautisku zvaigzni un vienu no sava laika seksa simboliem. Šodien, 10. augustā, aktieris svin 66. dzimšanas dienu, taču viņa dzīve jau sen vairs negriežas ap Holivudas spožumu.
Pēdējos gados Banderass arvien vairāk laika pavada dzimtajā Spānijā, un nesenā intervijā žurnālam “People” viņš atklājis, kādēļ pēc daudziem gadiem ASV izvēlējies atgriezties savā dzimtajā Malagā.
Uz Losandželosu Banderasu savulaik aizveda mīlestība. Deviņdesmito gadu vidū viņš iemīlējās aktrisē Melānijā Grifitā, ar kuru bija iepazinies filmas “Two Much” uzņemšanas laikā. Grifitai tolaik bija divi bērni, tādēļ pārcelšanās uz Spāniju nebija iespējama un Banderass savu dzīvi pārcēla uz ASV.
“Man vienmēr bija sajūta, ka tas ir uz laiku un neturpināsies visu manu dzīvi,” par gadiem Losandželosā atzinis aktieris. Viņš zinājis, ka reiz atgriezīsies Malagā, jo tieši tur juties piederīgs.
Banderass un Grifita apprecējās 1996. gadā, un tajā pašā gadā pasaulē nāca viņu meita Stella. Aktieris kļuva arī par patēvu Grifitas bērniem Aleksandram Baueram un vēlākajai “50 Grejas nokrāsas” filmu zvaigznei Dakotai Džonsonei.
Pāra laulība ilga 18 gadus. Grifita 2014. gadā iesniedza šķiršanās pieteikumu, bet 2015. gadā laulība tika oficiāli šķirta. Neraugoties uz to, bijušie laulātie saglabājuši ļoti tuvas attiecības.
Banderass atzinis, ka Grifita joprojām ir viena no viņa labākajām draudzenēm, bet arī ar Dakotu Džonsoni aktierim saglabājušās ģimeniskas attiecības. Viņš pat paudis vēlmi kādreiz kopā ar viņu filmēties.
Izšķirošs pagrieziena punkts Banderasa dzīvē pienāca 2017. gadā, kad viņš piedzīvoja sirdslēkmi. Aktierim artērijās tika ievietoti trīs stenti, un vēlāk viņš šo biedējošo notikumu paradoksālā kārtā nosauca par vienu no labākajām lietām, kas ar viņu dzīvē notikusi.
Sirdslēkme likusi viņam pārvērtēt prioritātes, atmest smēķēšanu un saprast, ka vairs nevēlas visu savu dzīvi pakārtot karjerai un Holivudas skrējienam.
Banderass atgriezās Malagā, kur pievērsās arī teātrim un citiem radošiem projektiem. Pats aktieris tagad saka, ka jūtas laimīgāks, koncentrējoties nevis uz mantu krāšanu vai statusu, bet uz cilvēkiem un pieredzi.
Tas gan nenozīmē, ka Banderass būtu pametis kino. Viņš turpina filmēties un pašlaik ir iesaistīts arī topošajā Entonijam Burdēnam veltītajā filmā “Tony”.