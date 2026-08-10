Aktrise Obrija Plaza laidusi pasaulē meitiņu
Foto: CAMERA PRESS/Theodore Wood / Vida Press
Aktrise Obrija Plaza.
Slavenības

Aktrise Obrija Plaza laidusi pasaulē meitiņu

Santa Hincenberga

Jauns.lv

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42 gadu vecumā par māmiņu kļuvusi amerikāņu aktrise Obrija Plaza – viņa kopā ar aktieri Kristoferu Ebotu sagaidījusi pasaulē nākam savu pirmo bērnu.

Aktrise Obrija Plaza laidusi pasaulē meitiņu...

Kā atklājuši pārim tuvi avoti, jūlija pēdējā nedēļā pasaulē nākusi meitenīte.

Svētdien Plaza kopā ar jaundzimušo tika manīta Ņujorkā pēc izrādes “Death of a Salesman” apmeklējuma. Tā bija pēdējā izrāde, kurā piedalījās Ebots. Fotogrāfijās aktrise redzama ar meitiņu rokās – mazulis bija silti ietīts segā un ar cepurīti galvā.

Par Plazas grūtniecību kļuva zināms šā gada aprīlī. Toreiz tika ziņots, ka bērna nākšana pasaulē gaidāma rudenī, tomēr mazulīte piedzimusi jau jūlija nogalē.

Šis ir pirmais bērns gan Plazai, gan Ebotam.

Plaza iepriekš bija precējusies ar scenāristu un režisoru Džefu Baenu. Pārim bērnu nebija. Baena nomira 2025. gada janvārī.

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