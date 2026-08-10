Harija Potera fani panāk, ka miljonus vērts elektrības kabelis tiek novirzīts citur elfa Dobija dēļ
Harija Potera fani Lielbritānijā panākuši, ka miljoniem mārciņu vērta enerģētikas projekta ietvaros paredzēto kabeli novirza citā vietā, lai tas neskartu vietu, kuru fani uzskata par mājas elfa Dobi “kapu”.
Lielbritāniju un Īriju savienojošais 430 miljonus sterliņu mārciņu (aptuveni 495 miljonus eiro) vērtais Greenlink projekts paredz elektrības starpsavienojumu starp abām valstīm. Tā kabelis aptuveni 200 kilometru garumā savieno Veksfordas grāfisti Īrijā ar Freshwater West pludmali Pembrokšīrā, Velsā.
Tieši šajā pludmalē tika filmēta aina no filmas “Harijs Poters un Nāves dāvesti”, kurā iet bojā Harija Potera un viņa draugu iemīļotais mājas elfs Dobijs.
Kas ir Dobijs?
Projekta vadītājs Saimons Ludlams podkāstā “Energy Revolution” stāstījis, ka sākotnēji kabeli bija plānots ierīkot tieši caur vietu, kuru Harija Potera fani uzskata par Dobi kapu.
Taču pēc intervijas BBC News par projektu uzņēmums saņēmis simtiem sašutuma pilnu zvanu.
Ludlams stāstīja, ka intervijas laikā viņš žurnālistiem parādījis vietu, kur kabelis tiks nogādāts pazemē. Pēc tam viņš devies atpakaļ uz Londonu, bet intervija televīzijā tika pārraidīta tikai pēc pāris nedēļām.
“Un mēs saņēmām simtiem zvanu,” viņš sacījis.
Kāds kolēģis viņam paskaidrojis, par ko cilvēki ir satraukti – kabelis esot paredzēts tieši caur Dobija “kapu”.
“Es teicu – Dobijs? Kas ir Dobijs? Es nezinu nevienu Dobiju,” Ludlams atcerējies.
Viņš sākotnēji norādījis, ka Dobijs ir izdomāts tēls izdomātā grāmatā, taču kolēģis viņam paskaidrojis, ka fanu reakcija ir ļoti nopietna.
Kabeli tomēr novirza
Pēc tam projekta komanda kopā ar plānotājiem meklējusi risinājumu, kā mainīt kabeļa maršrutu, lai tas neatrastos Dobi piemiņas vietas tuvumā.
“Daudzi cilvēki par to bija ļoti priecīgi, un projekts tagad turpinās. Dobijs ir laimīgs,” Ludlams sacījis.
Tādējādi fanu spiediens rezultējies ar izmaiņām daudzmiljonu mārciņu vērtajā infrastruktūras projektā.
Tiesa, jaunais kabeļa maršruts nav pilnībā izvairījies no vēsturiskām vietām.
Pembrokšīras pašvaldības plānošanas dokumentos norādīts, ka kabelis pietuvojies arī bronzas laikmeta arheoloģiskajām liecībām.
Izrakumos netālu no plānotā kabeļa maršruta atrasts apgriezts keramikas trauks, kura materiāls liecina par bronzas laikmeta apkakles urnu, kas varētu būt datējama ar aptuveni 1700.–1500. gadu pirms mūsu ēras. Šāda veida urnas parasti saistītas ar cilvēku apbedījumiem.
Fani Dobija “kapu” sargā jau gadiem
Šī nav pirmā reize, kad Harija Potera fani iestājušies par vietu, kas saistīta ar Dobiju.
Freshwater West pludmalē pēc filmu uzņemšanas izveidojusies simboliska Dobija piemiņas vieta. Fani tur veidojuši no akmeņiem nelielu “kapu” un atstājuši uz tiem uzrakstītus vēstījumus.
2022. gadā Lielbritānijas Nacionālais trests pēc konsultācijām nolēma šo piemiņas vietu saglabāt. Vienlaikus organizācija aicināja apmeklētājus tur neatstāt suvenīrus, jo pludmale ir ekoloģiski jutīga teritorija.
Īpaši fani tika aicināti neatstāt tur zeķes – simbolisku atsauci uz filmas sižetu, kurā zeķe kļūst par nozīmīgu elementu Dobi atbrīvošanā no kalpības.
Tādējādi izdomātā tēla “kaps” reālajā pasaulē izrādījies pietiekami nozīmīgs, lai ietekmētu pat simtiem miljonu vērtu enerģētikas projektu.