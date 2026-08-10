Gluži kā cilvēkbērns! Lācēns Igaunijā atradis novērošanas kameru. VIDEO
Amizanta aina iemūžināta Igaunijas mežā uzstādītajā novērošanas kamerā, kad to pamanījis garām klīstošs lācēns. Pamanījis neparasto ierīci, zvērēns uzvedās gluži tāpat kā nereti būtu rīkojušies mazi bērni.
“Lācēns atrada kameru,” šādi video komentējis “Facebook” publikācijas autors.
Komentētāji neskopojās ar mīļvārdiņiem piemīlīgajam zvērēnam, norādot, ka cilvēku bērni mēdz būt tikpat zinātkāri. “Iespējams, lācēns grib sev noformēt ID karti,” tikmēr pajokoja kāds cits.
Jūlija beigās jauns.lv vēstīja par triju mazu lācēnu viesošanos kādā ciemā Harju apriņķī. Lācēni kādas mājas pagalmā saimniekojuši aptuveni pusstundu, ļoti ziņkāri pētījuši apkārtni, uzvedušies kā rotaļīgi mājas mīluļi un tikai vēlāk atgriezušies meža biezoknī. Nav zināms, vai meža novērošanas kamerā iemūžinātais lācēns bija viens no šiem draiskuļiem.
Tā kā mazi lācēni vēl nav patstāvīgi, ļoti iespējams, ka šādās satikšanās reizēs kaut kur tuvumā atrodas viņu mamma, un ja viņa notiekošo uzver kā draudus saviem mazuļiem, viņa var uzbrukt. Sevišķi bīstami ir atrasties starp mammu un viņas mazuļiem.
Vietnē "medibam.lv" ir publicēti noderīgi padomi, kā rīkoties, nonākot saskarē ar šo mūsu mežu lielāko plēsoņu.
Kā atpazīt lāča migas vietu?
"Tā kā lāči var izvēlēties ļoti dažādas vietas ziemas guļai, tās identificēt ne vienmēr ir viegli. Tomēr ir dažas pazīmes, kas var liecināt par lāča klātbūtni:
– Liela ieeja zemē, starp koku saknēm vai krūmu aizsegā, bieži vien daļēji pārklāta ar sniegu.
– Izrakumi un skrāpējumi zemes virsmā ap migas vietu.
– Mati un gultas materiālu klātbūtne, jo lāči izklāj savas migas ar lapām, sūnām un saviem matu kušķiem.
– Lāča pēdu nospiedumi apkārt migai pirms pirmā sniega.
Nav ieteicams apzināti meklēt lāču migas, jo iztraucēts lācis var kļūt bīstams."
Ko darīt, ja nonāc lāča migas tuvumā?
"Ja pamanāt iespējamu lāča migas vietu, vislabāk ir saglabāt mieru un izvairīties no traucēšanas.
– Netuvojieties migai un nemēģiniet tajā ieskatīties, jo lācis var justies apdraudēts un uzbrukt.
– Klusām atkāpieties pa to pašu ceļu, pa kuru atnācāt – straujas kustības vai skaļš troksnis var izraisīt lāča agresiju.
– Neizpaudiet lāča migas atrašanās vietu sociālajos medijos, lai nepieļautu ziņkārīgu cilvēku pieplūdumu.
– Ja ziemā sastopat nomodā esošu lāci, tas var nozīmēt, ka tas ir iztraucēts vai izsalcis, tāpēc mierīgi atkāpieties un ziņojiet atbildīgajām instancēm. Par lāča vai tā klātbūtnes pazīmju novērojumu jāziņo Dabas aizsardzības pārvaldei, reģistrējot novērojumu lietotnē “Dabas dati”. Brūnais lācis ir īpaši aizsargājama suga, un jautājumi, kas saistīti ar šīs sugas aizsardzību, monitoringu un novērojumu apkopošanu, ir Dabas aizsardzības pārvaldes kompetencē.
Ja lācis ir sastapts
"Nebaro lāci! Ja lācis pierod pie cilvēka kā pārtikas devēja, tas zaudē dabiskās bailes. Neatstāj pārtikas atliekas pie mājas, vasarnīcas vai telšu vietas. Nekādā gadījumā neatstāj pārtiku ārā pa nakti.
Lācis labi dzird – radi troksni! Pārvietojoties dabā, ik pa laikam radi skaņas vai klaudzini kādu priekšmetu. Tas dos lāčiem iespēju attālināties. Kāp sausām zariem – lācis šo signālu sapratīs un nemēģinās tuvoties.
Ja ieraugi lāča mazuļus, nekavējoties atkāpies! Ja nejauši nonāc starp lāceni un viņas mazuļiem, tu esi nopietnās briesmās. Neej tuvāk! Lēnām atkāpies tajā pašā virzienā, no kura nāci, jo lācene var tūlītēji uzbrukt, lai aizsargātu savus mazuļus.
Ja atrodi lāča nomedītu dzīvnieku, ej prom! Parasti lācis atrodas tuvumā un sargā savu medījumu, kas bieži ir apslēpts zem sūnām vai zariem. Dažreiz arī daļēji iemērkts purvā, un tomēr labi jūtams jau pa gabalu."
Kā aizsargāties no iespējamā lāča uzbrukuma?
"Ir pierādīts, ka piparu gāze ir ļoti efektīva, ja tiek izmantota pareizi. 2008. gada pētījumā par lāču uzbrukumiem Aļaskā (ASV) no 1985. līdz 2006. gadam tika konstatēts, ka piparu gāze 92% gadījumu apturēja nevēlamu lāča uzvedību. Vēl jo vairāk, 96% gadījumu, kad cilvēki nonāca tuvā kontaktā ar lāci, iztikts bez ievainojumiem. Piparu gāzes efektivitāte ir atkarīga no situācijas un uzbrukuma apstākļiem, tomēr viens no galvenajiem uzsvariem ir uz to, ka ar piparu gāzi lāci nenogalina, bet gan atbaida, tādā veidā uzlabojot sabiedrības drošību. Protams, neviens atbaidītājs nav 100% efektīvs, tomēr šis ir viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem, lai sevi pasargātu," uzsver “medibam.lv”.