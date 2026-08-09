Roberta Keradaina ģimene vaino slimnīcu aktiera nāvē un vērsusies tiesā
Amerikāņu aktiera Roberta Keradaina ģimene iesniegusi prasību tiesā pret Kalifornijas Universitātes vadību, apgalvojot, ka nopietni drošības pārkāpumi UCLA psihiatriskajā nodaļā veicinājuši aktiera nāvi šā gada februārī, vēsta ārvalstu mediji.
Prasība par nepamatotu nāvi un vardarbību pret senioru iesniegta piektdien. Tajā norādīts, ka Keradains UCLA slēgtajā psihiatriskajā nodaļā bija ieradies, lai saņemtu palīdzību un mazinātu trauksmi strukturētā un drošā vidē.
Tomēr ģimene uzskata, ka ārstniecības iestādes darbinieki nav ievērojuši vairākus būtiskus drošības noteikumus.
Viens no galvenajiem pārmetumiem saistīts ar jostu, kas aktierim esot palikusi līdzi pēc uzņemšanas nodaļā. Ģimene norāda, ka atbilstoši pašas slimnīcas noteikumiem jostas un to sprādzes slēgtajā psihiatriskajā nodaļā ir aizliegti priekšmeti, taču personāls to neesot atņēmis.
Prasībā arī apgalvots, ka Keradaina istabā atradies pārvietojams galdiņš uz riteņiem, lai gan, pēc ģimenes teiktā, šāda veida mēbeles šajā nodaļā parasti netiek izmantotas.
Aptuveni 19 stundas pēc nonākšanas slimnīcā aktieris mēģināja izdarīt pašnāvību. Ģimene apgalvo, ka personāls nav veicis arī paredzētās pārbaudes ik pēc 15 minūtēm un Keradains ilgstoši palicis bez uzraudzības.
Pēc notikušā aktieris vairs neatguva samaņu. Viņam tika konstatēts smadzeņu bojājums skābekļa trūkuma dēļ, un aptuveni piecas nedēļas viņš atradās intensīvās terapijas nodaļā. Keradains nomira 2026. gada 23. februārī.
Ģimene apšauba arī UCLA vēlāk veiktās iekšējās izmeklēšanas secinājumus, norādot, ka slimnīcas dokumentos ietvertā informācija esot bijusi pretrunā ar videonovērošanas kameru ierakstiem.
Prasībā tiek pieprasīta kompensācija par aktiera nāves radītajiem materiālajiem un nemateriālajiem zaudējumiem. Ģimenes izvirzītās apsūdzības tiesā pagaidām nav pierādītas.
Keradaina tuvinieki pēc viņa nāves publiski stāstīja, ka aktieris ilgstoši cīnījies ar bipolāriem traucējumiem, un pauda cerību, ka viņa stāsts veicinās lielāku sabiedrības izpratni par garīgās veselības problēmām.
Roberts Keradains pārstāvēja pazīstamo Holivudas Keradainu aktieru dinastiju. Viņa tēvs bija aktieris Džons Keradains, bet brāļi – Deivids un Kīts Keradaini. Arī viņa meita Evera Keradaina ir aktrise.
Plašāku atpazīstamību Roberts Keradains ieguva ar Lūisa Skolnika lomu filmu sērijā “Nūģu atriebība", kā arī piedalījās filmā “The Long Riders” un populārajā Disneja seriālā “Lizija Magvaira”.