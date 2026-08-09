“Man sevī nepatīk diezgan daudz kas”: Intrisha nobriedusi lēmumam mainīt savu izskatu
Digitālā satura veidotāja Intrisha, kura nesen iesoļoja sievas godā, sociālajos tīklos dalījusies ar ļoti personīgu ierakstu par attiecībām ar savu ārējo izskatu un pašvērtējumu, vienlaikus atklājot, ka jau pavisam drīz spers soli, kas mainīs viņas izskatu.
“Esmu gatava pārmaiņām,” savu ierakstu sāk Intrisha, norādot, ka bieži dzirdētais aicinājums pieņemt sevi tādu, kāds esi, realitātē ne vienmēr esot tik vienkārši īstenojams.
Viņa atzīst – lai gan no malas varētu šķist pašpārliecināta, pašai pret savu izskatu netrūkst kritikas. “Lai arī cik ļoti es gribētu jums stāstīt, cik pārliecināta par sevi esmu, un lai arī cik pārliecinātu jūs mani redzētu, patiesībā viss nav gluži tā,” raksta Intrisha.
Viņa neslēpj, ka ir vairākas lietas savā ārienē, kuras viņai nepatīk, un reizēm, skatoties spogulī, rodas vēlme kaut ko sevī mainīt. “Es skatos uz citām skaistām meitenēm, un mana pirmā doma bieži vien ir: viņas ir skaistākas par mani. Ka ar mani kaut kas nav tā,” vaļsirdīgi atzīst viņa.
Intrisha gan apzinoties, ka daļa šo sajūtu rodas pašas uztverē un ar tām būtu iespējams strādāt arī psihologa kabinetā. Vienlaikus viņa uzsver, ka mūsdienās cilvēkiem pieejamas arī dažādas iespējas ārējā izskata mainīšanai.
“Mums ir kosmetoloģija, plastiskā ķirurģija, kosmētika, pieaudzēti mati, skaists apģērbs un vēl simtiem citu iespēju. Un, ja man ir iespēja kaut ko sevī mainīt, lai es pati sev patiktu vairāk — kāpēc gan to neizmantot?” viņa raksta.
Ieraksta noslēgumā Intrisha atklāj, ka lēmums par gaidāmajām pārmaiņām jau ir pieņemts. “Pavisam drīz es speršu soli, kas mainīs manu ārējo izskatu. Es par to esmu daudz domājusi, un šobrīd jūtu, ka esmu tam gatava par visiem 100%,” vēsta Intrisha.
Kādas tieši pārmaiņas viņa iecerējusi, Intrisha pagaidām neatklāj.