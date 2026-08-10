"Mūzika mani dzen uz priekšu!" Normunda Rutuļa dzīve pēc skandāla
Foto: Publicitātes (Ritvars Stankevičs)
Normunds Rutulis ar skatuves kolēģi Jāni Stībeli visas trīs koncertu dienas uz maiņām pieteica Laimas Vaikules festivāla koncertprogrammu.
Slavenības

"Mūzika mani dzen uz priekšu!" Normunda Rutuļa dzīve pēc skandāla

Santa Sergejeva

Žurnāls "Kas Jauns"

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Dziedātājs Normunds Rutulis festivālā "Laima Rendezvous" pārsteidza skatītājus visas trīs koncertu dienas – gan kā vadītājs, piesakot mūziķus, gan dziedot duetos un pat trio ar kolēģiem, gan arī ar vizuālām pārvērtībām.

"Mūzika mani dzen uz priekšu!" Normunda Rutuļa dzī...

Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" par aizvadīto Laimas Vaikules festivālu Normunds Rutulis stāsta: “Būt "Laima Rendezvous" komandā man ir liels pagodinājums. Priecājos, ka jau trešo gadu varu būt noderīgs un spēju iekļauties kopējā atmosfērā.”

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Festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" trešā, noslēdzošā diena pulcēja spožas zvaigznes, krāšņus tērpus un aizraujošus priekšnesumus. Aplūko FOTO no grandiozā ...

Bija redzams, ka dziedātājs skatuves kolēģu vidū var lepoties ar lielisku formu, par ko pats Rutulis saka: “Mūzika mani dzen uz priekšu! Līdzdalība festivālā mani norūda kā skatuves mākslinieku, jo nākas gan pieteikt numurus, gan uzstāties pašam. Šogad pat bija jāapgūst neliela daļa ukraiņu valodas, jo kopā dziedājām dziesmu ukraiņu mēlē.”

Foto: Publicitātes (Ritvars Stankevičs)
Rutulis atzīst, ka mūzika viņu dzen uz priekšu. Savu neizsīkstošo enerģiju dziedātājs pierādīja, uzstājoties Laimas Vaikules festivālā. Pārdzīvotā stresa un sabiedrības nosodījuma iespaidā pēc izraisītās autoavārijas Normunds ir kļuvis vēl slaidāks. Tāpat viņš pievērsies veselīgākam dzīvesveidam un intervijās atklājis, ka tagad pārvietojas ar velosipēdu.
Rutulis atzīst, ka mūzika viņu dzen uz priekšu. Savu neizsīkstošo enerģiju dziedātājs pierādīja, uzstājoties Laimas Vaikules festivālā. Pārdzīvotā stresa un sabiedrības nosodījuma iespaidā pēc izraisītās autoavārijas Normunds ir kļuvis vēl slaidāks. Tāpat viņš pievērsies veselīgākam dzīvesveidam un intervijās atklājis, ka tagad pārvietojas ar velosipēdu.

Iespējams, kādu lieko kilogramu mūziķis zaudējis arī no visa, ko pārdzīvojis beidzamā pusgada laikā – gan izraisītā autoavārija, gan sabiedrības nosodījums. Kā zināms, neminot personas vārdu, prokuratūra informēja, ka 2026. gada 14. marta vakarā vīrietis, atrodoties 2 promiļu alkohola reibumā, Rīgā vadīja automašīnu "Cupra Formentor". Apsūdzētais iebrauca pretējā braukšanas joslā, izraisot sadursmi ar pretī braucošo automašīnu "Mercedes-Benz". Pēc apsūdzības uzrādīšanas vīrietis, paužot attieksmi pret apsūdzību, norādīja, ka savu vainu atzīst pilnībā un izdarīto nožēlo. Rīgas pilsētas tiesa krimināllietu pret dziedātāju Normundu Rutuli par braukšanu dzērumā sāks skatīt nākamā gada 3. februārī.

Nākamgad februārī un martā dziedātājs dosies pie saviem klausītājiem arī ar savu 55. jubilejas koncertturneju, kas izskanēs Latvijas lielākajās pilsētās. Turnejai dots zīmīgs nosaukums – "Brauciet lēnām pār tiltu, draugi!".

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Rīgas pilsētas tiesaCupraNormunds RutulisSadursmeMercedes

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