"Mūzika mani dzen uz priekšu!" Normunda Rutuļa dzīve pēc skandāla
Dziedātājs Normunds Rutulis festivālā "Laima Rendezvous" pārsteidza skatītājus visas trīs koncertu dienas – gan kā vadītājs, piesakot mūziķus, gan dziedot duetos un pat trio ar kolēģiem, gan arī ar vizuālām pārvērtībām.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" par aizvadīto Laimas Vaikules festivālu Normunds Rutulis stāsta: “Būt "Laima Rendezvous" komandā man ir liels pagodinājums. Priecājos, ka jau trešo gadu varu būt noderīgs un spēju iekļauties kopējā atmosfērā.”
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Bija redzams, ka dziedātājs skatuves kolēģu vidū var lepoties ar lielisku formu, par ko pats Rutulis saka: “Mūzika mani dzen uz priekšu! Līdzdalība festivālā mani norūda kā skatuves mākslinieku, jo nākas gan pieteikt numurus, gan uzstāties pašam. Šogad pat bija jāapgūst neliela daļa ukraiņu valodas, jo kopā dziedājām dziesmu ukraiņu mēlē.”
Iespējams, kādu lieko kilogramu mūziķis zaudējis arī no visa, ko pārdzīvojis beidzamā pusgada laikā – gan izraisītā autoavārija, gan sabiedrības nosodījums. Kā zināms, neminot personas vārdu, prokuratūra informēja, ka 2026. gada 14. marta vakarā vīrietis, atrodoties 2 promiļu alkohola reibumā, Rīgā vadīja automašīnu "Cupra Formentor". Apsūdzētais iebrauca pretējā braukšanas joslā, izraisot sadursmi ar pretī braucošo automašīnu "Mercedes-Benz". Pēc apsūdzības uzrādīšanas vīrietis, paužot attieksmi pret apsūdzību, norādīja, ka savu vainu atzīst pilnībā un izdarīto nožēlo. Rīgas pilsētas tiesa krimināllietu pret dziedātāju Normundu Rutuli par braukšanu dzērumā sāks skatīt nākamā gada 3. februārī.
Nākamgad februārī un martā dziedātājs dosies pie saviem klausītājiem arī ar savu 55. jubilejas koncertturneju, kas izskanēs Latvijas lielākajās pilsētās. Turnejai dots zīmīgs nosaukums – "Brauciet lēnām pār tiltu, draugi!".