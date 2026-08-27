Ieva Masaļska, Jana Duļevska un Aija Andrejeva - draudzenes jau vairākus gadus
Fitnesa trenere Ieva Masaļska, dziedātāja Aija Andrejeva un raidījumu vadītāja Jana Duļevska ir trīs spilgtas personības, kuras vieno ne tikai darbs publiskajā telpā, bet arī gadiem lolota draudzība.
Lai arī ikdienā pienākumu ir daudz, viņas vienmēr atrod laiku viena otrai un zina - uz draudzenēm var paļauties.
Kā viņas satikās
Ievas un Janas ceļi pirmoreiz krustojās pirms aptuveni 20 gadiem pie Piņķu ledus halles. Abu vīri – bijušie hokejisti Edgars Masaļskis un Rodrigo Laviņš – tolaik spēlēja hokeju, taču īsta draudzība starp abām dāmām izveidojās vēlāk, kad pasaulē nāca viņu otrie bērni.
“Vispār hokeja sievas ir ļoti vienotas un atbalsta cita citu visādās dzīves situācijās, ir blakus arī grūtos brīžos,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Ieva. Kopā ar Janu piedzīvoti pasaules čempionāti hokejā un neskaitāmi dzīves notikumi, bijis savstarpējs atbalsts. “Ar Janu mēs varam ilgi nesarunāties, bet, kad sazvanāmies vai satiekamies, ir sajūta, ka laiks nemaz nav pagājis,” atzīst viņa.
Savukārt ar dziedātāju Aiju Andrejevu Ieva iepazinās vien pirms četriem gadiem TV šovā "Zemīt, paveries". “Parasti, kad Edgaram piedāvā piedalīties dažādos šovos, mēs atsakām. Bet toreiz viņš teica, ka būs jācīnās komandās un ka mūsu komandā būs Olga Rajecka un Aija Andrejeva. Man uzreiz bija sajūta – aiziet!” atminas Masaļska.
Kad satikušās, jau lidostā abas sapratušas, ka ir uz viena viļņa, bet šova laikā atklājies vēl viens patīkams pārsteigums – Aijas vasarnīca Ikšķilē atrodas pavisam netālu no Ievas mājām. Tas kļuvis par iemeslu satikties arvien biežāk, un tagad Ieva kopā ar Aiju, viņas vīru mūziķi Jāni Aišpuru un draugu kompāniju dodas arī kopīgos ceļojumos.
Lai gan Aija un Jana viena otru pazina jau iepriekš, jo nereti satikās dažādos pasākumos, tieši Ieva kļuva par cilvēku, kas abas pa īstam satuvināja. “Lai arī mēs trijatā nemaz tik bieži netiekamies, mūs vieno draudzība un tā foršā sajūta, ka vari uz otru paļauties. Mums vienkārši ir ļoti labi kopā,” saka Ieva.
Kopā patīk nedarīt neko
Ieva stāsta, ka ar Janu klātienē tikties sanāk retāk, jo katra dzīvo citā Rīgas pusē un ikdiena ir pilna ar darbiem un pienākumiem. Janas mājas ir Bieriņos. Savukārt Aija no pavasara līdz rudenim ar savu ģimeni dzīvo Ikšķilē, pavisam netālu no Ievas mājām, tāpēc abas draudzenes satiekas daudz biežāk.
“Mēs esam kaimiņienes – kopā ejam sēņot, dodamies pārgājienos un siltajos vasaras vakaros bieži vien vienkārši pavadām laiku kopā. Viņi brauc ciemos pie manis, es pie viņiem, un dažreiz tiekamies arī ārpus mājām,” stāsta Ieva.
Viņa atzīst, ka vērtīgākie mirkļi ir tieši vienkāršākie. “Mums patīk nedarīt neko – izkratīt viena otrai sirdi, izrunāt dzīvi un vienkārši atbalstīt vienai otru. Pārsvarā mēs sēžam un pļāpājam.” Lai gan dažkārt tiek apspriesta doma kopā aiziet uz treniņu, iecere tā arī paliek neīstenota. “Tā kā es esmu fitnesa trenere, mums ik pa laikam rodas plāns kopā patrenēties, bet viss beidzas ar to, ka vienkārši baudām viena otras kompāniju,” viņa smejoties piebilst.
Neviena nevelk deķi uz savu pusi
Šovasar draudzenes pirmo reizi devās kopīgā ceļojumā uz Barselonu. Ideja meiteņu braucienam piederēja Aijai. Viņa ir liela spāņu dziedātājas Rozālijas cienītāja un, uzzinot par koncertu, uzreiz ierosināja doties ceļojumā. “Aija man piezvanīja un teica – braucam! Es parasti ilgi nedomāju, kalendārā pat nepaskatos un uzreiz piekrītu,” stāsta Ieva. Drīz vien viņas nolēma paplašināt kompāniju, uzaicinot arī Janu, kurai, kā atzīst Ieva, vienmēr paticis doties meiteņu izbraucienos un izvēdināt galvu. Ceļojumam pievienojās arī Ievas māsa un draudzene, un tā tapa viņu pirmā kopīgā dāmu kompānija.
Barselonā netrūka ne sirsnīgu sarunu, ne smieklu. Vakari pagāja, nesteidzīgi pļāpājot, baudot gardas maltītes nelielos restorānos un vienkārši priecājoties par kopā būšanu. Tiesa, gadījās arī kāds kuriozs – gatavojoties Rozālijas koncertam, draudzenes tik ilgi pucējās, ka nokavēja tā sākumu.
“No mums visām vislabāk plānot prot Aija. Es pieslēdzos, kad vajag palīdzēt, bet Janiņa ir īsta baudītāja – viņai nav svarīgi, kur braucam, kur paliekam vai kā viss notiek. Viņa nekad neiebilst un ir gatava visam. Tas arī ir mūsu spēks – neviena nevelk deķi uz savu pusi, mums nav lielu ambīciju vai ego, tāpēc kopā vienmēr ir viegli un labi.”
Arī augusta beigās Ievai un Aijai jau ir plāni – dāmas dosies kopīgā atpūtā uz Toskānu. “No Aijas esmu iemācījusies atrast laiku sev un draudzenēm. Es pati nevarētu saorganizēt šādus braucienus, bet Aija ir tāds spontāns cilvēks, viņa izdomā, paskatās kalendārā un pasaka – braucam!”
Katrai sava vieta Ievas sirdī
Runājot par Janu, Ieva neslēpj – visvairāk viņa novērtē to, ka abu draudzība spējusi izturēt laika pārbaudi. “Man šķiet skaisti, ka pēc tik daudziem gadiem joprojām esam saglabājušas ciešu draudzību. Mums nekad nav bijis nopietnu strīdu vai aizvainojumu, un tas ir ļoti liels retums.”
Viņa atzīst, ka Janā visvairāk apbrīno spēju uzklausīt un atbalstīt, nekad nenosodot. “Jana ir īsts krīzes menedžeris. Ja man ir sirdssāpes vai kādi sarežģīti dzīves brīži, viņa vienmēr ir gatava reaģēt – ne tikai ar mierinošiem vārdiem, bet arī ar darbiem. Viņa nekad neliks tev justies slikti vai nosodītai. Varbūt kaut ko pie sevis padomās, bet nekad to neliks sajust. Es zinu, ka varu viņai piezvanīt jebkurā diennakts laikā un viņa vienmēr būs man blakus.”
Par Aiju Ieva runā ar īpašu siltumu, uzsverot, ka viņā apvienojas gan neizsīkstoša dzīves enerģija, gan patiesa sirsnība. “Aijā es visvairāk novērtēju to dzirksteli, dzīvesprieku un enerģiju. Viņa ir cilvēks, kurš pievelk apkārtējos, – vienmēr jautra, harismātiska un kompānijas dvēsele. Taču tajā pašā laikā Aija ir arī ļoti dziļa, sirsnīga, saprotoša un līdzjūtīga. Tieši šī kombinācija viņu padara tik īpašu.”
Īstus draugus ir grūti iegūt
Lai arī draudzeņu ikdiena ir ļoti aizņemta, Ieva uzsver, ka īstai draudzībai biežas tikšanās nav noteicošās. “Ar Janu mūs vieno tik ilga draudzība, ka mums nav obligāti jāsatiekas. Mēs daudz sarakstāmies, un pat tad, ja ilgāku laiku neesam redzējušās, man vienmēr ir sajūta, ka viņa ir tepat blakus. Protams, gribētos satikties biežāk, un ļoti ceru, ka tad, kad bērni būs izauguši un dzīves ritms kļūs mierīgāks, varēsim vairāk laika veltīt sev un viena otrai.”
Savukārt ar Aiju satikties izdodas daudz biežāk, jo no pavasara līdz rudenim viņa dzīvo Ikšķilē, pavisam netālu no Ievas mājām. “Tā mums jau kļuvusi par normu – redzamies teju katru otro dienu. Tāpēc jau tagad domāju, cik ļoti pietrūks šo spontāno tikšanos, kad rudenī Aija pārcelsies atpakaļ uz Rīgu. Es pat nespēju iedomāties, kā tas būs, jo esmu pieradusi, ka viņa ir tepat blakus.”
Ievas skatījumā īsta draudzība balstās uzticībā, kopīgās vērtībās un apziņā, ka otrs cilvēks vienmēr būs līdzās. “Īstu draugu tu vienkārši sajūti. Nav svarīgi, cik bieži tiekaties, svarīgi ir zināt, ka vari paļauties, ka tevi nenosodīs un vajadzīgajā brīdī būs blakus. Man ļoti nozīmīgas ir arī tās draudzības, kas izturējušas laika pārbaudi, jo zinu, cik grūti ir iegūt īstus draugus un cik viegli tos pazaudēt.”