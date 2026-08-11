Katrīnes Vasiļevskas meita Kerija atkal dodas uz Ameriku. Tas izmaksās gandrīz 30 tūkstošus!
Uzņēmējas Katrīnes Vasiļevskas un bijušā hokejista Kaspara Saulieša vecākā meita Kerija jau pavisam drīz atkal dosies uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Šoreiz jaunietes mērķi ir krietni ambiciozāki – pabeigt vidusskolu un pēc tam turpināt studijas koledžā.
Kā žurnālam "Kas Jauns" atzīst Katrīne Vasiļevska, šī šķiršanās viņai ir daudz emocionālāka nekā pirmā. “Šoreiz ir citādi. Kad Kerija pirmoreiz aizbrauca, zināju, ka tas ir tikai viens gads un viņa noteikti atgriezīsies. Tagad viņa dodas pabeigt vidusskolu, un, ja viss izdosies, sekos arī koledža. Man ir sajūta, ka viņa jau sāk veidot savu dzīvi Amerikā,” neslēpj Katrīne. Pēc pirmā Amerikā pavadītā gada Kerija atgriezās Latvijā, taču, tā kā ASV apgūtā mācību programma pilnībā neatbilda Latvijas izglītības sistēmai, viņa atkārtoti uzsāka mācības 10. klasē. Tagad viņa vēlreiz dodas pāri okeānam, lai īstenotu savu ieceri pabeigt vidusskolu Amerikā un turpinātu ceļu pretī studijām koledžā.
Lēmums par atkārtotu došanos uz ASV pieņemts neilgi pēc Kerijas atgriešanās Latvijā. Pēc pirmās pieredzes viņa sapratusi, ka nākotni vēlas saistīt tieši ar Ameriku. “Viņa pateica, ka neredz sevi Latvijas izglītības sistēmā. Tas ir viņas ceļš, nevis mans, un mūsu uzdevums ir viņu atbalstīt,” saka uzņēmēja. Šoreiz gan viss bijis sarežģītāk nekā pirmajā reizē. Ja iepriekšējais brauciens notika apmaiņas programmā, tad tagad visa dokumentu kārtošana bijusi uz ģimenes pleciem. Arī izmaksas ievērojami pieaugušas. “Ja pirmajā reizē tas izmaksāja apmēram 12 tūkstošus eiro, tad tagad tie ir gandrīz 30 tūkstoši. Tur ietilpst mācības, dzīvošana, aviobiļetes, apdrošināšana, koordinatori un viss pārējais,” stāsta Katrīne. Arī pati Kerija sociālajos tīklos dalījusies ar jaunumiem, atklājot, ka uz Ameriku dosies jau 30. jūlijā. Atšķirībā no iepriekšējās reizes viņa vairs nedzīvos viesģimenē, bet izvēlējusies kopmītnes, kurās mitināsies kopā ar citiem ārvalstu skolēniem.
Jauniete stāsta, ka kopmītnēs valdīs daudz stingrāki noteikumi nekā dzīvojot ģimenē. Par kārtību rūpēsies īpaši uzraugi jeb tā dēvētie “kopmītņu vecāki”, kuru norādījumi būs jāievēro visiem audzēkņiem. Kerija dzīvos vienā istabā ar vēl kādu meiteni un cer, ka abas ātri sadraudzēsies. Kopmītnēs uzturas aptuveni 20 līdz 25 jaunieši, un viņiem būs pieejamas arī kopīgas atpūtas telpas – kino istaba, galda teniss un citas aktivitātes. Savos sociālajos tīklos Kerija neslēpj, ka jau domā par nākamo soli. “Plānoju pabeigt vidusskolu, pēc tam vēl četrus gadus mācīties koledžā. Gribētos tur arī palikt,” atklāj jauniete.
Kamēr Kerija savu nākotni saredz Amerikā, jaunākā māsa Kortnija pagaidām neplāno doties prom no Latvijas. Kā atklāj Katrīne, meitenei šobrīd nav ieceres mācīties ārzemēs, lai gan abas māsas ir ļoti tuvas un pēdējā laikā kļuvušas vēl tuvākas. “Viņa tagad ies 8. klasē, un pagaidām viņai tādu plānu nav,” saka Katrīne.