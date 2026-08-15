Ivars Godmanis politikā atgriezties nevēlas
Ekspremjers, tagad augstskolas pasniedzējs Ivars Godmanis ar kundzi "GASO" valdes priekšsēdētāju Ilzi Pētersoni-Godmani pēdējā laikā reti manīti sabiedrībā.
Pavisam nesen viņu saimi papildinājuši labradora kucēni, tādējādi brīvajā laikā visi spēki tiek koncentrēti uz rūpēm par četrkājainajiem mīluļiem.
Ilze Pētersone-Godmane 2018. gada vasarā ieguva kinoloģes diplomu, lai varētu reģistrēt pati savu suņu audzētavu. Kopš tā laika suņu audzēšana ir kļuvusi par viņas sirdslietu. Viņas suņi ir ar ciltsrakstiem, un tiem ir labi panākumi izstādēs. Starptautiskajā kinoloģiskajā federācijā Pētersone-Godmane ir reģistrējusi audzētavu ar "Riviera Pearl" un nodarbojas ar franču buldogu un labradoru audzēšanu.
“Es jau pati retāk, bet jāteic, ka mans vīrs biežāk iziet sabiedrībā. Viņš laikam neizlaiž nevienu simfoniskās mūzikas koncertu,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" pastāsta Ivara Godmaņa kundze. Viņa piebilst, ka kuplā suņu saime jau gaida viņu mājās, ir daudz darba un citu rūpju. “Dienas laikā, kad esam darbos, tad mamma un mana māsa mums palīdz. Tā ka darbojamies visi kopā,” par suņu audzēšanu pastāsta "GASO" valdes priekšsēdētāja.
Viņa norāda, ka ne pati, ne dzīvesbiedrs vairs nedomā kandidēt Saeimas vēlēšanās. “Mēs katrs tagad nodarbojamies ar savām lietām – Ivars ir pasniedzējs, profesors, es savukārt esmu biznesā. Mūs nevilina atgriešanās politikā.”