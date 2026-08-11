Patrisha 25. jubilejā aizdomājas par ģimenes veidošanu
Vai zinājāt, ka skaistās un talantīgās dziedātājas Patrishas mīļotais cilvēks jau vairākus gadus ir mūziķis, grupas "Triānas parks" bundzinieks Edgars Viļums?
Nupat Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, aizvadīts Laimas Vaikules festivāls "Laima Rendezvous", un viena no spilgtākajām pašmāju mūzikas zvaigznēm tajā bija dziedātāja Patrisha, īstajā vārdā Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča. Viņa arī aizkulisēs izpelnījās visvairāk komplimentu – gan par atraktivitāti, gan eleganto skatuves tēlu, gan visgarākajām un slaidākajām kājām.
Tāpat kā pērn šajā festivālā, arī šogad Patrīcijas stilu palīdzēja veidot viņas piecus gadus jaunākā māsa Hanna, kas Milānā studē modi. “Māsa piepalīdz ar idejām manam koptēlam. Esmu ļoti priecīga, ka māsa man brauc līdzi uz nozīmīgiem notikumiem. Hanna ir mana kompanjone un cilvēks ar labu gaumes izjūtu visādos aspektos,” stāsta dziedātāja.
Šovasar 25. jūnijā Patrisha nosvinēja 25. dzimšanas dienu, un viņa arvien vairāk aizdomājas par ģimenes veidošanu. “Es labi jūtos savos 25 gados, bet ir brīži, kad tāpat kā citi mani vienaudži aizdomājos, ka gadu paliek arvien vairāk un tie skrien ātri. Mums, sievietēm, dzīve ir tik aktīva, ka laiks paiet nemanot. Šis ir posms, kad jāsāk domāt ģimeni. Bērniņu laist pasaulē lielākos gados ir risks gan pašam bērnam, gan mammai. Es par tādām lietām jau sen esmu aizdomājusies, jo mani vienmēr ir interesējusi medicīna.”
Lai arī dziedātājai ir teicama figūra, viņa piekrīt, ka nopietni jāsāk domāt arī par veselību, jo veselīgs dzīvesveids ļaus labi justies arī pēc 40 gadu vecuma. “Jā, varbūt nevajag pārspīlēt, ēdot visu, kas garšo. Jo garšo jau ļoti daudz kas. Man arī patīk sportot, un ir svarīgi to darīt. Jāsaka paldies arī maniem vecākiem par labiem gēniem.”
Tiesa gan, pagaidām Patrisha vēl tikai gaida bildinājumu no mīļotā cilvēka Edgara, kas par viņu ir 13 gadu vecāks. Pāris iepazinās, kad Patrishai bija 15, bet Edgaram jau 28 gadi. Lai gan pēdējā laikā publiskos pasākumos viņi nav manīti kopā, iepriekš abi sadarbojušies arī muzikālā ziņā. “Nav tā, ka slēpjamies, esam arī kopā iznākuši sabiedrībā. Cilvēki ir dažādi, ne katram patīk publiski apspriest to, kas sirdij tuvs. Dažkārt esam mājās uz maiņām, jo katram ir savi projekti. Piemēram, Edgars tikko ir atlidojis no ārzemēm, no koncertturnejas, es savukārt dodos prom savos darbos. Mums mājās ir arī suns, kas jāpieskata. Labi zinām, kāda ir mūziķa dzīve, kā emocijas lēkā pēc uzlādes un izlādes koncertos. Tāpēc mums viegli vienam otru saprast. Mums nav savstarpēju pārmetumu, ja kāds kopā ar otru neapmeklē pasākumus, jo tikai mēs abi zinām, cik daudz tas no cilvēka prasa. Tāpēc priecājamies un atbalstām viens otru.”