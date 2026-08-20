Aktrises Madaras Viļčukas sirdi iekarojis kaķēns Ješka
Aktrises Madaras Viļčukas dzīvē šajā vasarā noticis sirsnīgs pavērsiens – viņa devusi mājas divus mēnešus vecam lauku kaķēnam Ješkam.
“Viņam nebija māju, tāpēc paņēmu viņu pie sevis,” atklāj aktrise. Ješka nav šķirnes kaķis, viņš ir parasts lauku kaķītis, kuru Madara sastapusi, viesojoties pie paziņām laukos.
Sākotnēji viņa nemaz neplānoja doties mājās ar jaunu četrkājaino draugu, taču viss izvērties citādi. “Iepazinos ar viņu un sapratu, ka viņš brauks man līdzi,” žurnālam "Kas Jauns" pastāstījusi Viļčuka. Tagad abi dzīvo Rīgā, Ješka pamazām iepazīst pilsētas dzīvi un mācās būt par dzīvokļa kaķi.
Lai gan viņš jau kļuvis par nozīmīgu Madaras ikdienas daļu, sociālajos tīklos kaķēna fotogrāfijas meklēt ir velti. “Es laikam esmu privāts cilvēks. Labprāt pastāstu par savu dzīvi, bet man nekad neienāk prātā vienkārši kaut ko publicēt. Nav tā, ka sēžu uz dīvāna un domāju – tagad jāieliek kaut kas "Instagram",” viņa atzīst. Kaķēnam ļoti patīk rotaļāties, un šovasar Ješkam tiek visa Madaras uzmanība. Aktrise pat atteikusies no dažiem projektiem, lai pasaudzētu sevi un pavadītu laiku ar kaķēnu.
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