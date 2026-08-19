Olga Dreģe lepojas ar mazdēlu
Dailes teātra leģenda Olga Dreģe 88 gadu vecumā joprojām ir apbrīnojamas enerģijas pilna. Lai arī viņas ikdiena aizvien ir piepildīta ar darbu, vislielāko gandarījumu sagādā ģimene.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" aktrise ar īpašu lepnumu stāsta par savu vienīgo mazdēlu Justu, kurš šovasar absolvējis Rīgas 2. ģimnāziju un rudenī sāks ķīmijas studijas. Savukārt, atskatoties uz savu dzīvi, viņa atklāj, ka nekad nav šaubījusies, ka par mammu kļūt 40 gadu vecumā nav par vēlu. “Mazdēls beidza 2. ģimnāziju, un izlaidumā biju ārkārtīgi laimīga, ka sagaidīju šo brīdi,” priecājas Dreģe. Viņas mazdēls Justs, kas jau bērnībā izcēlās ar zinātkāri, izvēlējies sev pavisam atšķirīgu profesionālo ceļu nekā pārējie ģimenes locekļi. Rudenī viņš studēs ķīmiju. “Viņam bija ļoti labs skolotājs, kurš viņu aizrāva ar šo priekšmetu,” stāsta vecmāmiņa. Justs ir Olgas meitas Zanes dēls. Zane ir mūziķe un valodu pratēja, savukārt mazdēla tēvs strādā informācijas tehnoloģiju jomā. “Tēvs ir datoru jomas speciālists, meita ir mūziķe, un mēs viņam ar ķīmiju palīdzēt nevarēsim – būs pašam jātiek galā,” smaidot piebilst aktrise.
Par mammu kļuva 40 gadu vecumā
Olgas Dreģes vienīgā meita Zane piedzima, kad aktrisei bija 40 gadi. Viņa atzīst, ka nekad nav uzskatījusi, ka bērna piedzimšana vēlākā vecumā būtu trūkums. Gluži pretēji – dzīves pieredze palīdzējusi vēl vairāk novērtēt mātes lomu. Dzīvē piedzīvotas gan laimīgas, gan skumjas lappuses, neslēpj aktrise. Viņa bijusi precējusies divas reizes, abi vīri nu jau ir aizsaulē. Olga Dreģe nāk no kuplas astoņu bērnu ģimenes, kurā šobrīd dzīvas palikušas vien divas māsas.
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Dzīvesprieka noslēpums – mīlēt profesiju
Gadi rit, un tautā mīlētā skatuves māksliniece joprojām pārsteidz ar enerģiju un optimismu. Jau 5. septembrī viņa Dzintaru koncertzālē piedalīsies koncertā, kur izpildīs skatītāju iemīļotas teātra dziesmas. “Es jau esmu dziedošais aktieris,” viņa smaida. Uz jautājumu, kā izdevies saglabāt skatītāju mīlestību vairāk nekā sešdesmit gadu garumā, aktrise atbild pavisam vienkārši. “Es to tautas mīlestību izbaudu jau kopš pašiem sākumiem. Domāju, ka atslēga ir profesionalitāte un uzticība savai profesijai.” Par saviem lielākajiem dzīves skolotājiem viņa sauc ģimeni. “Bērni. Un mazdēls,” sirsnīgi nosaka aktrise. Savukārt vasarā vislielāko prieku sagādā pavisam vienkāršas lietas. “Es ēdu ļoti daudz zemeņu, tagad arī ķiršus, un vasara paskrēja nemanot.”