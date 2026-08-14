Pēdējā gaitā izvadīta leģendārā dejotāja Vija Vētra
Rīgas Latviešu biedrības namā 24. maijā notika atvadīšanās no Vijas Vētras – latviešu dejotājas, horeogrāfes, pedagoģes un mākslinieces, mūžībā devās ...
Divus mēnešus pēc atvadām no Vijas Vētras dejotājas atdusas vietā redzams vien koka miets
Kopš atvadīšanās no leģendārās latviešu un indiešu sakrālās dejas mākslinieces un pedagoģes Vijas Vētras pagājuši jau divi mēneši, taču viņas pēdējā atdusas vieta Rīgas Meža kapu Mākslinieku kalniņā joprojām nav izveidota.
Vija Vētra mūžībā devās 2026. gada 11. aprīlī 103 gadu vecumā. Atvadīšanās no mākslinieces notika 24. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā, kur tika godināta viņas dzīve un radošais mantojums. Toreiz tika vēstīts, ka, izpildot Vētras pēdējo vēlēšanos atdusēties dzimtenē, viņas pelni tiks apbedīti Rīgas Meža kapu Mākslinieku kalniņā.
Žurnāls Kas Jauns, divus mēnešus pēc atvadīšanās apmeklējot Mākslinieku kalniņu, atklāja, ka mākslinieces atdusas vieta vēl nav ierīkota. Vietā, kas atrodas pašā Mākslinieku kalniņa centrā un paredzēta Vijai Vētrai, redzams vien aizaugušā zālē iesprausts koka miets ar piestiprinātu lapiņu, uz kuras rakstīts “Vētra”.
Lai noskaidrotu situāciju, žurnāls "Kas Jauns" sazinājās ar "Vijas Vētras fonda" pārstāvi Liānu Putniņu. Viņa atzina, ka pašlaik vēl nav zināms, kad tiks izveidota mākslinieces kapavieta un kad notiks viņas pelnu apbedīšana. Tādējādi pagaidām Vijas Vētras pēdējā vēlēšanās atdusēties dzimtajā zemē vēl nav pilnībā īstenota, lai gan viņai vieta Rīgas Meža kapu Mākslinieku kalniņā jau ir atvēlēta.
Dejotāja un horeogrāfe, kas dzimusi 1923. gadā Rīgā, bija pasaulē pazīstama ar savu izcilību dažādos deju žanros, bet vislabāk viņu atpazina kā indiešu dejas priesterieni no Latvijas. Lai arī lielāko daļu savas dzīves viņa pavadījusi trimdā, viņas vārds ir spilgti ierakstīts Latvijas kultūrā.
Pēdējos dzīves gadus Vētra pavadīja Ņujorkā, tomēr ik gadu, kad sāka ziedēt ceriņi, viņa apmeklēja Latviju un piedalījās koncertos, kas norisinājās viņas vārdā nosauktā fonda organizētajos pasākumos.