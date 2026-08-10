Vitālijs Gavrilovs uzveicis veselības problēmas
Beidzamais gads uzņēmējam Vitālijam Gavrilovam nav bijis viegls veselības likstu dēļ. Par vīra pašsajūtu ļoti pārdzīvoja arī viņa uzticamā sieva uzņēmēja Lidija Gavrilova. Tagad veselības problēmas ir uzvarētas un Gavrilova kungam klājas krietni labāk.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", allaž smaidīgais un dzīvespriecīgais Gavrilovs bija burtiski sagrauts, un viņa noskaņojums bija tik depresīvs, ka uzņēmējs vairākkārt atteica sarunu un norādīja, ka piedzīvo periodu, kurā vēlas atturēties no publicitātes. Sabiedrībā viņš iznāca, atbalstoties pret ortopēdisko kruķi un ar mazliet saliektu kreiso kāju.
Tāpēc bija liels un patīkams pārsteigums, satiekot Vitāliju un Lidiju kādā koncertā Jūrmalā atkal smaidīgus un dzīvespriecīgus. Gavrilovs atzina, ka nu visas likstas ir aiz muguras un ar veselību ir krietni labāk. Viņš ir pārdzīvojis gan operāciju, kuras laikā kreisajā ceļgalā ievietots implants, gan rehabilitāciju, kas gan vēl arī turpinās. Tagad viņš atkal var ne tikai staigāt, bet arī atgriezties golfa laukumā, kas ir abu Gavrilovu vaļasprieks jau daudzus gadus. Vitālijs ir lepns par sievas panākumiem, jo Lidija daudzus gadus golfa turnīros ir Latvijas čempione. “Pats jau esmu uzspēlējis Ozo golfa klubā un Viesturu golfa klubā pēc rehabilitācijas,” sarunā ar "Kas Jauns" atklāja Gavrilovs.
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