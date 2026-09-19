"Pēc strīdiem mūzika vienmēr saved mūs kopā," - Kristīne Kārkle-Kalniņa un Marts Kristiāns Kalniņš precēti jau 11 gadus
Kristīnes Kārkles‑Kalniņas un Marta Kristiāna Kalniņa attiecību centrā vienmēr bijusi mūzika. Pāris atzīst: pat pēc strīdiem tieši kopīga muzicēšana ir tā, kas atkal satuvina.
Etnomuzikoloģe, vijolniece, dziedātāja un grupas "Raxtu Raxti" līdere Kristīne Kārkle-Kalniņa žurnālam "Kas Jauns" stāsta, ka vīratēva Imanta Kalniņa mūzika viņu uzrunājusi jau bērnībā, taču īsto dziļumu atklājusi tikai vēlāk. “Tā nav viegla popmūzika,” viņa saka.
Kristīne uzskata, ka Imanta Kalniņa darbos vissvarīgākais ir patiesums. “Man šķiet, ka caur šo mūziku var sadzirdēt cilvēka iekšējo pasauli. Nevis vienkārši uzrakstīt dziesmu un palaist to pasaulē, bet ielikt tajā savu sirdi. To Imanta Kalniņa mūzikā vienmēr var just.” Kristīnei mūzika bijusi klātesoša kopš bērnības. Viņa sākusi ar folkloru, un par citas profesijas izvēli ģimenē neviens pat nav domājis. “Mūsu ģimenē ir daudz mūziķu – gan profesionāļu, gan amatieru. Dziedāšana vienmēr bijusi neatņemama ģimenes sastāvdaļa. Tas viss man nāca ļoti organiski.”
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Ar Martu viņa iepazinās 2005. gadā Valta Pūces etnogrāfiskajā orķestrī – sākumā bija draugi, vēlāk partneri gan dzīvē, gan uz skatuves. “Marts man ir pavēris vienu pasauli, es viņam – citu. Viņš nāk ar tēta mūziku, es – ar latgalisko tautas mūziku. Tas organiski saplūst kopā,” Kristīne saka.
Pāris apprecējās 2015. gadā. “Protams, nav viegli, jo kopā esam gan mājās, gan darbā. Taču tieši mūzika mūs vienmēr saved kopā. Pat ja pirms tam esam sastrīdējušies par kādu sīkumu, uznāk brīdis, kad jādzied kopā. Tu dzirdi otra balsi, un pēkšņi viss nostājas savās vietās. Tā skatuve kļūst par vietu, kur atkal satiekamies.”
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Abu otra lielā aizraušanās ir ceļošana. Kopā apceļotas vairāk nekā sešdesmit valstis, sākot ar Japānu un Brazīliju, līdz pat Kanādai, kur Kristīne viesojusies deviņas reizes. Šovasar ģimene plāno nelielu atelpu Spānijā, taču par dzīvi ārzemēs nedomā – bērniem ir skola, pulciņi, bet pašiem koncerti. “Mūsu mājas ir šeit, Latvijā,” Kristīne smaida.
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