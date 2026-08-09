“Es negribēju būt Toms Krūzs”: Stīvens Boldvins atklāj, kāpēc pameta Holivudu
Aktieris Stīvens Boldvins atklājis, kāpēc savulaik nolēmis attālināties no Holivudas un karjeras kino industrijas virsotnē.
60 gadus vecais filmas “The Usual Suspects” aktieris intervijā žurnālam “People” atzinis, ka viņam, visticamāk, būtu bijusi iespēja mērķtiecīgi veidot daudz spožāku Holivudas karjeru.
“Es droši vien būtu varējis virzīties uz to, lai kļūtu par lielu zvaigzni. Bet tas nebiju es. Es negribēju būt Toms Krūzs un just pienākumu nopelnīt 100 miljonus ASV dolāru kinoteātros. Es labāk esmu vienkāršs puisis no Masapīkuas,” sacīja Boldvins.
Būtisks pavērsiens viņa dzīvē noticis pirms vairāk nekā 20 gadiem, kad aktieris un viņa sieva Kenija Boldvina arvien vairāk pievērsušies kristīgajai ticībai.
Pārim ir divas meitas – Alaija Boldvina Aronova un modele Heilija Bībere, kura ir mūziķa Džastina Bībera sieva.
Boldvins atceras arī visai neparastu pareģojumu, ko ģimene savulaik dzirdējusi no savas mājkalpotājas Augustas. “Mana sieva man teica: “Es tikko runāju ar Augustu, un viņa sacīja, ka patiesais iemesls, kāpēc viņa šeit atrodas, ir tas, ka Dievs ar viņu runājis. Viņa teica, ka nākotnē mēs abi kļūsim par no jauna dzimušiem kristiešiem un mums būs pašiem sava kalpošana,” atcerējās aktieris.
Sākotnēji Boldvins pret šādu ideju izturējies skeptiski, taču vēlāk patiešām pievērsies evaņģēliskajai kristietībai un izveidojis savas reliģiskās iniciatīvas.
Īpaši viņu iespaidojusi kāda kristīga skeitbordistu kustība Fortloderdeilā. Aktieris stāsta, ka tobrīd sajutis “aicinājumu”, kas vēlāk novedis pie 2004. gada kristīgās skeitborda filmas “Livin’ It” tapšanas.
Tieši šo projektu Boldvins uzskata par vienu no galvenajiem pagrieziena punktiem savā karjerā.
“Pirmajos sešos mēnešos mēs izplatījām 10 000 kopiju. Tad piezvanīja viena no lielākajām baznīcām un pajautāja, cik maksātu atvest video redzamos skeitbordistus uz viņu baznīcu, lai sarīkotu dzīvu pasākumu. Tieši tad es aizgāju no Holivudas,” viņš stāstīja.
Tagad Boldvins lielāko uzmanību velta savai ticībai un ģimenei. Viņš ir arī vectēvs – vecākajai meitai Alaijai ir meita Airisa Ella Aronova, savukārt Heilijai un Džastinam Bīberiem ir dēls Džeks Blūzs Bībers.
“Jēzus ir mana klints. Mana sieva ir mans enkurs. Man ir bijusi apbrīnojama dzīve, un man ir tikai 60. Esmu ļoti svētīts. Tagad vienkārši gaidu, kādas vēl durvis manā priekšā atvērsies un pa kurām man būs jāiet,” sacīja Boldvins.