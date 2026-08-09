Kaspars Zemītis ar mazdēlu.
Slavenības
Vakar 18:34
“Mēs turpināmies!” Kaspars Zemītis kļuvis par vectēvu
Ģitārists Kaspars Zemītis piedzīvojis īpaši priecīgu notikumu ģimenē – viņš kļuvis par vectēvu.
Ar laimīgo vēsti mūziķis dalījies sociālajos tīklos, publicējot sirsnīgu ierakstu par savu jaundzimušo mazdēlu.
“Svētība un laime – turēt rokās savu mazdēlu! Mēs turpināmies!” raksta Zemītis.
Kasparam Zemītim un viņa sievai Andai ir trīs dēli – Kārlis, Mārtiņš Matīss un Jēkabs.
Ar mūziku saistīti visi trīs. Vecākais dēls Kārlis savulaik absolvējis klavierspēles nodaļu Pāvula Jurjāna bērnu mūzikas skolā un muzicējis grupā “Pirmais kurss”, savukārt Mārtiņš Matīss Zemītis plašāk pazīstams kā grupas “Sudden Lights” bundzinieks. Arī jaunākais dēls Jēkabs apguvis mūziku un mācījies Rīgas Doma kora skolā.