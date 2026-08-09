Latvijā slavenākais japānis Masaki apprecējies - kāzās godā celtas latviešu tradīcijas
Sociālo tīklu personība Masaki Nakagava, kurš nereti tiek dēvēts par Latvijā slavenāko japāni, apprecējies. Viņš laulības gredzenus mijis ar savu mīļoto latvieti Artu Voicehovsku.
Sociālajā tīklā “Instagram” publiskotie kadri liecina, ka kāzās godā celtas arī latviešu tradīcijas, vairākas no tām iekļaujot svinību norisē.
Laulību ceremonija notikusi zem klajas debess, bet pēc tās jaunlaulātie kopā ar ģimeni un draugiem ļāvušies svinībām. Viens no aizkustinošākajiem vakara mirkļiem bijis Masaki un Artas kopīgais muzikālais priekšnesums – abi kāzu viesiem nodziedājuši dziesmu “Mūsu mīlestība”.
Masaki iepriekš dalījies arī ar abu neparasto iepazīšanās stāstu. Savulaik, interesējoties par japāņu valodas izglītību Latvijā un mācot japāņu valodu Latvijas studentiem, viņš iepazinies ar Artu, kura tolaik bijusi viņa studente.
Pēc aptuveni pieciem gadiem abu ceļi negaidīti krustojušies vēlreiz – Masaki Artu sastapis Latvijas vēstniecībā Tokijā. Izrādījies, ka pa šo laiku viņa jau brīvi runāja japāniski, bija pārcēlusies uz Japānu un tur strādāja. Arta uzaicinājusi Masaki ciemos, un pēc šīs atkalsatikšanās abu attiecības pamazām pāraugušas romantiskās jūtās. Kopš tā laika abi ir kopā, bet nu savu mīlestību apliecinājuši arī laulībā.