Pulcēsies rakstīšanas entuziasti no visas pasaules - Līgatnē notiks jau trešais "Rakstivāls"
Līgatnes radošajā kvartālā "Zeit" šodien, 9. augustā, norisināsies jau trešais rakstīšanas festivāls "Rakstivāls", kas pulcēs rakstīšanas entuziastus no Latvijas un ārvalstīm.
Pasākuma rīkotāji informē, ka festivālā paredzēta starptautiska programma, kurā aicināti piedalīties Latvijas un ārvalstu rakstnieki, pasniedzēji, žurnālisti, mākslinieki, pedagogi un citi radošo jomu profesionāļi, lai kopīgi dalītos ar pieredzē un praktiski līdzdarbotos.
Starptautiskajā programmā piedalīsies lietuviešu radošās rakstniecības pasniedzēja Gabriele Labanauskaite, franču rakstniece un rakstniecības pasniedzēja Sandra de Vivjē, kā arī venecuēliešu-latviešu rakstniece, Eiropas Radošās rakstniecības programmu asociācijas ģenerāldirektore Lorena Briedis. Ārvalstu viešņas festivālā uzstāsies ar runām un darbnīcām rakstniecības profesionāļiem angļu valodā.
Viena no festivāla organizatorēm, rakstniece Inga Žolude akcentē, ka ikviens apmeklētājs var piedalīties meistarklasēs, ko vada latviešu rakstnieki. Viņasprāt, tekstrade "Rakstivālā" atveras ikvienam, jo rakstīt var katrs.
"Rakstivāls" ir vienas dienas festivāls visiem, kuri raksta vai vēlas rakstīt. 2026. gada programmā rakstīšana tiks aplūkota, izceļot rakstīšanas klātbūtni ikdienā kā valodas ilgtspējas un nacionālās kultūras daļu, bērnu attīstības un pedagoģijas instrumentu, māksliniecisku izpausmi, žurnālistikas, teoloģijas, laika ziņu, mākslas kritikas, dziesmu tekstu un citu profesiju darbarīku.
Uz "Rakstrunu skatuves" ar priekšlasījumiem piedalīsies, piemēram, Jurģis Šķilters, Iveta Ruskule, Eva Birzniece, Iveta Ratinīka, Lita Silova, Ilze Ramiņa, Inga Gaile, Pēteris Draguns, Kristīne Želve, Inga Spriņģe, Toms Bricis un Georgs Rubenis.
Festivāla darbnīcās apmeklētāji varēs izmēģināt zibprozu kopā ar Annu Auziņu, terapeitisku rakstīšanu ar Viesturu Roziņu, kaligrāfiju ar Maiju Graudiņu, zīnu veidošanu ar Ievu Būmani, komputacionālo literatūru ar Haraldu Matuli, dziesmu tekstu rakstīšanu ar Kirilu Ēci, kritikas rakstīšanu ar Līgu Ulberti, kā arī notiks atsevišķa programma bērniem. Darbnīcās vietu skaits būs ierobežots.
Līdzās runām un darbnīcām "Rakstivālā" notiks arī "rakstivitātes" - rakstīšanu rosinošas aktivitātes dažādām auditorijām. Programmā paredzēts koprakstīšanas aplis ar Elīnu Vendiju Rībenu, Santas Igaunes interaktīvā performance "Vārda svars", sarunas ar Rakstniecības orākulu Daini Deigeli, teksta un balss sakausēšana Danas Indānes-Surkienes vadībā, kā arī pastaiga pa Līgatni bērniem un vecākiem rakstnieka un ornitologa Viestura Ķerus vadībā. Festivāla noslēgums plānots muzikāli literārs - tā būs kultūras un patstāvīgās domas interneta žurnāla "Satori" dzejas diskotēka.