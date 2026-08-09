Ģirts Ķesteris vasaru pavada sporta zālē
Kamēr daudzi vasaras mēnešos dodas atvaļinājumos un ļaujas nesteidzīgai atpūtai, Dailes teātra aktieris Ģirts Ķesteris izvēlējies dzīvot veselīgi.
Ķesteris atzīst, ka šovasar lielu daļu sava brīvā laika velta fiziskajai formai, grāmatu lasīšanai un disciplīnai. “Tā bija intelektuālu baudu un fizisko aktivitāšu vasara,” žurnālam "Kas Jauns" atklāj aktieris. Vasarā viņš regulāri izmantojis Dailes teātra trenažieru zāli, kur nereti trenējies viens pats. “Uzvelku sporta tērpu un eju uz trenažieru zāli. Varētu ilgi stāstīt par vingrinājumiem, bet tas droši vien nevienam nebūtu īpaši interesanti,” saka aktieris.
Sports palīdz noturēt līdzsvaru
Aktieris neslēpj, ka fiziskās aktivitātes viņam nav tikai veids, kā uzturēt labu formu. Tās kļuvušas par ikdienas režīma sastāvdaļu, kas palīdz saglabāt stabilitāti arī emocionāli. “Ir cilvēki, kuriem dzīve rit prognozējami, bet ir tādi, kam viss mainās ļoti neparedzamā veidā. Es vienkārši cenšos stabilizēt situāciju. Režīms, kustības, pareizs uzturs – tas viss palīdz.” Līdzās sportam viņš daudz lasa. Starp šīs vasaras grāmatām īpašu vietu ieņēmusi aktiera Entonija Hopkinsa grāmata "Mēs tiksim ar to galā, mazais", kuras nosaukums viņu uzrunājis jau pirmajā brīdī.
Keto uzturs sevi pierādījis
Jau vairākus gadus Ģirts ievēro keto uztura principus, un arī šobrīd nedomā no tiem atteikties. Viņš uzsver, ka nevienu negrasās pārliecināt, tomēr pats redzot rezultātus. “Es negribu izklausīties pēc reklāmas, bet varu teikt, ka tas strādā. Ja cilvēks grib atbrīvoties no liekajiem kilogramiem un justies labāk, šī pieeja var palīdzēt. Es pats esmu tam piemērs.” Savukārt no vasaras gardumiem viņš sev neliedz ķiršus. “Dienā mierīgi varu apēst 300 līdz 500 gramus ķiršu,” atzīst aktieris.
Aktieris Ģirts Ķesteris dzīvē un lomās
Ēst gatavošana – vēl viens talants
Lai arī Ķesteris sevi nesauc par cilvēku ar daudziem hobijiem, viņš atzīst, ka virtuvē jūtas arvien pārliecinātāk. Ēst gatavošana viņam nav tikai ikdienas nepieciešamība, bet process, kurā patīk pilnveidoties un atklāt ko jaunu. “Es šo hobiju uztveru ļoti nopietni. Tas nav kaut kas tāds, ko dara garāmejot,” viņš saka, norādot, ka labprāt meklē jaunas receptes un garšu kombinācijas, īpaši tādas, kas atbilst viņa izvēlētajam uzturam: “Patīk atrast kaut ko foršu un pagatavot. Tad tas kļūst par tādu patīkamu rituālu.”
Peldēšanas vietā duša
Lai arī vasara daudziem nav iedomājama bez peldēm, Ģirts atzīst, ka viņš nav liels ūdens prieku cienītājs. “Peldēšana atkrīt. Es izvēlos dušu,” smaidot saka aktieris. Savukārt, vaicāts, ko darītu, ja vasarā būtu jāizvēlas tikai dažas nodarbes, Ķesteris bez vilcināšanās nosauc grāmatu lasīšanu un sportošanu. Tomēr sarunas gaitā viņš atklāj vēl kādu aizraušanos, pie kuras labprāt gribētu atgriezties. “Varētu spēlēt zolīti. Šobrīd gan nesanāk, jo vajag vismaz trīs cilvēkus,” secina aktieris, piebilstot, ka nebūtu slikta ideja reizi nedēļā ar domubiedriem satikties uz zolītes partiju.
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