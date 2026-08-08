Moby koncerts Tartu (2026)
Ceturtdien, 6. augustā, ikoniskais elektroniskās mūzikas mākslinieks Mobijs (Moby) uzstājās Tartu Dziesmusvētku estrādē, Igaunijā.
Mūzika
Šodien 14:46
FOTO: tūkstošiem fanu Tartu piedzīvo neaizmirstamu Moby koncertu
Ceturtdien, 6. augustā, ikoniskais elektroniskās mūzikas mākslinieks Mobijs (Moby) uzstājās Tartu Dziesmusvētku estrādē, Igaunijā.
Mūziķis šovasar ir devies koncertturenjā pēc vairāk nekā desmit gadus ilgas pauzes un koncertā sagaidāmas tādas fanu iemīļotas dziesmas kā "In This World", "In My Heart", "Go", "Bodyrock", "Honey", "Extreme Ways", "Natural Blues", "Porcelain" un citas.
Pasākumu plānoja apmeklēt aptuveni 3000 viesu no Latvijas. Latvijas apmeklētāju ērtībām no Rīgas tika organizēts arī fanu autobuss uz koncertu un atpakaļ, sniedzot iespēju baudīt vakaru bez rūpēm par transportu.