Moby uzstājas Tartu.

Moby koncerts Tartu (2026)

Ceturtdien, 6. augustā, ikoniskais elektroniskās mūzikas mākslinieks Mobijs (Moby) uzstājās Tartu Dziesmusvētku estrādē, Igaunijā.

Mūzika

FOTO: tūkstošiem fanu Tartu piedzīvo neaizmirstamu Moby koncertu

Izklaides nodaļa

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Ceturtdien, 6. augustā, ikoniskais elektroniskās mūzikas mākslinieks Mobijs (Moby) uzstājās Tartu Dziesmusvētku estrādē, Igaunijā.

FOTO: tūkstošiem fanu Tartu piedzīvo neaizmirstamu...

Mūziķis šovasar ir devies koncertturenjā pēc vairāk nekā desmit gadus ilgas pauzes un koncertā sagaidāmas tādas fanu iemīļotas dziesmas kā "In This World", "In My Heart", "Go", "Bodyrock", "Honey", "Extreme Ways", "Natural Blues", "Porcelain" un citas.

Pasākumu plānoja apmeklēt aptuveni 3000 viesu no Latvijas. Latvijas apmeklētāju ērtībām no Rīgas tika organizēts arī fanu autobuss uz koncertu un atpakaļ, sniedzot iespēju baudīt vakaru bez rūpēm par transportu.

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