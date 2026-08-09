Kanje Vests publicē izaicinošu Bjankas Censori fotogrāfiju: "Tas ir šokējoši"
Bjankas Censori drosmīgais tērps, kāda viņa izgāja sabiedrībā Ivisā, atkal raisījis diskusiju vilni par reperi Kanji Vestu.
Bjanka Censori to izdarījusi atkal – pievērsusi sev skatienus, izraisījusi plašas diskusijas un kārtējo reizi nonākusi sabiedrības uzmanības centrā kopā ar savu vīru Kanji Vestu. Austrāliešu arhitekte izraisīja ažiotāžu pēc tam, kad Ivisā parādījās vienā no saviem drosmīgākajiem tērpiem – caurspīdīgā bodijā. Šī fotogrāfija ātri kļuva populāra internetā un atkal raisīja jautājumus, vai Kanje nosaka, kādā apģērbā sievai iziet ielās.
Sociālajos tīklos reakcija parādījās gandrīz nekavējoties. Viens lietotājs rakstīja: “Tas ir tik lēti un jau sasniedz pornogrāfijas līmeni.” Otrs komentēja: “Pasaule jau visu ir redzējusi. Ko viņa vēl var parādīt?”
Par to atkal sāka plaši runāt pēc tam, kad reperis pirms koncerta Madridē miljoniem “Instagram” sekotāju ar lepnumu parādīja sievas jaunāko tērpu.
Taču Bjanka jau iepriekš ir komentējusi ilgstošās baumas par savu garderobi. Atklātā intervijā žurnālam “Vanity Fair” viņa noraidīja apgalvojumus, ka vīrs kontrolētu viņas apģērbu izvēli. Viņa sevi raksturoja kā cilvēku, kam ir “acīmredzama apsēstība ar kailumu”. Bjanka arī kategoriski noraidīja pieņēmumus, ka reperis noteiktu, ko viņai vilkt mugurā.
“Es nedarītu neko tādu, ko pati nevēlētos. Mēs ar vīru kopā veidojam manus tērpus. Tā ir sadarbība. Nekad nav bijis tā, ka man liktu kaut ko darīt. Ja jūs būtu precējušies ar Džanni Versači, vai tad viņš jums nedāvinātu kādu kleitu vai citu tērpu?”
Vai cilvēki Bjankas Censori tēlu uztver kā māksliniecisku izpausmi vai apzinātu vēlmi šokēt – par to viedokļi atšķiras. Taču viena lieta ir skaidra: ikreiz, kad viņa parādās sabiedrībā, internetā par to noteikti būs ko teikt.