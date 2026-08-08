Mirušā miljonāra Valērija Maligina jaunāko meitu tiesā par kontrabandu
Uzņēmēja, bijušā "Olainfarm" īpašnieka, 2017. gadā mūžībā aizsauktā Valērija Maligina (1965–2017) jaunāko meitu Annu Emīliju Maliginu, kuras māte ir izcilā hokejista Helmuta Baldera meita Signe Baldere-Sildedze, tiesās par kontrabandas ievešanu Latvijā, ziņo žurnāls "Kas Jauns".
Kā liecina tiesu kalendārā lūkojamā informācija, kriminālprocesā pēc Krimināllikuma 190. panta 1. daļas apsūdzētā Anna Emīlija Maligina ir aizdomās turētā “par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvešanu no tās, apejot muitas kontroli vai noslēpjot tās no šādas kontroles, vai nedeklarējot, vai izmantojot viltotus muitas vai citus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā (kontrabanda), ja tā izdarīta ievērojamā apmērā”. Par šo noziedzīgo nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Šī Krimināllikuma panta daļa attiecas uz salīdzinoši “mazas vērtības” kontrabandu, jo nopietnākus gadījumus reglamentē nākamās panta daļas. Turklāt prokurors pēc šā panta apsūdzēto var arī atbrīvot no kriminālatbildības.
Anna Emīlija Maligina apsūdzēta par to, ka viņas nelikumīgi pārvietoto preču vērtība 2025. gada februārī pārsniedza 7400 eiro jeb tolaik desmit minimālās mēnešalgas. Lai arī netiek atklāts, ko tieši apsūdzētā slepus ieveda Latvijā, teorētiski tā, piemēram, var būt arī viena ekskluzīva dārgmetālu rotaslieta. Runa arī nav par narkotikām, zālēm vai alkoholu, jo apsūdzības tekstā minētas “sadzīves preces”.
Anna Emīlija Maligina, kura 2024. gada rudenī sasniedza pilngadību, pēc tēva mantojuma sadales ar trūkumu necīnās. Piemēram, pusotru mēnesi pēc kontrabandas ievešanas Rīgā viņa kļuva par 1,45 miljoniem eiro vērtas mājas Emila Melngaiļa ielā 6 īpašnieci (mājā ir piecas istabas un palīgtelpas, tā celta 1938. gadā un savulaik piederējusi vienam no spožākajiem 20. gadsimta pirmās puses latviešu ķirurgiem Pāvilam Muceniekam, kas tajā bija ierīkojis arī privātpraksi).
Tāpat "Lursoft" pieejamā informācija vēsta, ka Maligina ir patiesā labuma guvēja divos uzņēmumos. SIA "Olfa Press", kurā viņai ar māsām Niku Saveļjevu un Irinu Maliginu ir kopīpašumā 47,5 procenti daļu, nodarbojas ar poligrāfiju, iesiešanu un iespiešanu. Uzņēmums pērn apgrozījis gandrīz miljonu eiro, uzrādot nepilnu 62 tūkstošu eiro lielu peļņu. Savukārt ar nekustamajiem īpašumiem saistītajā SIA "HB19" Anna Emīlija ir patiesā labuma guvēja kopā ar savu vectēvu Helmutu Balderi-Sildedzi, kam gan pieder uzņēmuma lauvastiesa – 80,2 procenti daļu. SIA "HB19" pērn apgrozījis 138 tūkstošus eiro, strādājot ar gandrīz 50 tūkstošu eiro zaudējumiem.
Prokuratūra komentē
Latvijas Republikas prokuratūras sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Paegle žurnālam "Kas Jauns" pavēstīja: “Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldē (šobrīd – Nodokļu un muitas policija) 2025. gada 28. februārī uzsākts kriminālprocess Nr. 58400011325 par to, ka 2025. gada 2. februārī plkst. 18.40 Anna Emīlija Maligina ieveda Latvijas Republikas muitas teritorijā muitošanai pakļautas preces, nedeklarējot tās starptautiskās lidostas "Rīga" muitas kontroles punktā Nr. 0240. Nodokļu un muitas lietu prokuratūras prokurors 2025. gada 9. maijā pieņēmis lēmumu par Annas Emīlijas Maliginas saukšanu pie kriminālatbildības (apsūdzība) par ārpus Eiropas Savienības iegādātu sadzīves preču ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā, tās noteiktajā kārtībā nedeklarējot, līdz ar to izdarot noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 190. panta pirmajā daļā.”
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