Bijušajam princim Endrū netālu no Sandringemas mājām sekojis maskēts vajātājs
Lielbritānijas tiesa nesen sāka izskatīt lietu par to, kā nepazīstams vīrietis ar aizsegtu seju vajājis Endrū Mauntbatenu-Vindzoru netālu no viņas Sandringemas īpašuma, taču jaunākā sēde aizkavējās, jo aizdomās turētā persona tiesā ieradās ar savu suni.
Bijušais Jorkas hercogs Endrū Mauntbatens-Vindzors netālu no savām mājām Sandringemā esot nonācis aci pret aci ar iespējamu vajātāju, kura seju sedza maska, kad viņš savā spēkratā dzinās pakaļ Endrū automašīnai. Par to tiesā tika stāstīts ceturtdien notikušajā sēdē.
39 gadus vecais Alekss Dženkinsons tiek apsūdzēts pantā par draudošu, aizvainojošu vai aizskarošu izteikumu lietošanu vai rīcību pret bijušo Jorkas hercogu, kas notika Norfolkā šā gada 6. maijā.
Dženkinsons noliedz viņam izvirzīto apsūdzību par sabiedriskās kārtības traucēšanu, kā arī iebilst pret policijas pieprasīto aizsardzības rīkojumu pret vajāšanu. Policijas iesniegums balstīts uz Endrū liecību un informāciju, kas atrasta Dženkinsona telefonā.
Ceturtdien Vestminsteras miertiesā tika izklāstītas notikušā incidenta detaļas. Tiesnesis Tans Ikrems izcēla svarīgāko no Endrū liecības, kam būs nozīmīga loma gan apsūdzības lietā, gan policijas prasībā par aizsardzības rīkojumu pret vajāšanu.
Endrū savā liecībā norāda, ka pastaigas laikā ar suņiem viņš pamanījis automašīnu, kuru sākumā uzskatījis par preses fotogrāfu transportlīdzekli. Pēc tam viņš un apsardzes darbinieki ar auto tai pabraukuši garām. Tajā bijis kāds vīrietis, kas pagriezies un skatījies viņa virzienā. Vajātājs bija uzvilcis masku, kas aizsedza seju.
Endrū aprakstīja aizdomīgo cilvēku un savā liecībā norādīja: “Pēc tam es ieraudzīju, ka pie viņa skrien suns bez pavadas. Tad viņš saprata, kas es esmu, un sāka sekot manai automašīnai.”
Ceturtdienas tiesas sēde notika bez Dženkinsona klātbūtnes, jo viņš ieradās kopā ar savu suni Indiju, un tiesas darbinieki neļāva vīrietim ienākt ēkā ar dzīvnieku.
Kamēr Dženkinsons stāvēja ārpus tiesas ēkas uz ietves, vīrieša advokāte Klēra Hovela tiesnesim sacīja: “Viņam nācās ņemt līdzi suni, tāpēc viņam neļāva ienākt tiesā. Viņš ir bez pajumtes un pašlaik uzturas “Travelodge” [budžeta viesnīcā], kur viņam nodrošināta pagaidu dzīvesvieta. Viņš nedrīkst suni tur atstāt. Suns viņam sniedz atbalstu, jo viņam ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi (UDHT).”
Advokāte atzina, ka viņai nav dokumentu, kas pierādītu Dženkinsona veselības stāvokli vai nepieciešamību pēc atbalsta dzīvnieka.
Tiesnesis viņai atbildēja: “Es neesmu gatavs ļaut sunim atrasties tiesas zālē tikai tāpēc, ka cilvēks ir bez pajumtes un viņam ir suns. Es nesaku, ka viņš nestāsta patiesību, taču tam nav pierādījumu.” Viņš piebilda: “Mēs pielāgojamies cilvēkiem, kuriem ir UDHT un kuriem nepieciešami atbalsta dzīvnieki. Es vēlētos redzēt ko vairāk nekā tikai mutisku frāzi, ka cilvēks ir bez pajumtes un viņam ir suns.”
Tiesnesis piekrita atlikt policijas iesnieguma par aizsardzības rīkojumu pret vajāšanu izskatīšanu un nolēma lietu turpināt arī bez Dženkinsona klātbūtnes.
Advokāte Hovela tiesai paskaidroja, ka Dženkinsonam tagad ir atrasta pagaidu dzīvesvieta, kur viņš varēs atstāt suni turpmāko tiesas sēžu laikā. Viņa piebilda: “Es negribu šeit aizstāvēt suni, taču pēc pusotras stundas, ko pavadīju kopā, varu teikt, ka tas ir ļoti labi audzināts dzīvnieks.”
Dženkinsonam izvirzīta apsūdzība par to, ka incidenta laikā viņš bijušajam Jorkas hercogam radījis bailes, ka pret viņu varētu tikt vērsta nelikumīga vardarbība.
Pēc incidenta Dženkinsons aptuveni mēnesi atradās piespiedu uzraudzībā saskaņā ar Garīgās veselības likumu. Viņš atzinis vainu par to, ka 6. maijā, atrodoties policijas apcietinājumā, atteicās nodot asins paraugu. Taču Dženkinsons noliedz apsūdzību par sabiedriskās kārtības pārkāpumu pret Endrū Mauntbatenu-Vindzoru.
Jūlija beigās notikušajā tiesas sēdē norādīts, ka tiesas procesā tiks izmantoti arī pierādījumi no Dženkinsona telefona, tostarp iespējamie meklējumi par Endrū, Sandringemu un “ieročiem”.
Paredzēts, ka Endrū kriminālprocesā liecinās attālināti, izmantojot videosaiti. Tiesas sēde noteikta 21. decembrī.