Slavenības
Šodien 14:33
VIDEO: šovu zvaigzne Magone dod padomus, kā ērti un efektīvi lasīt ogas
Dzejniece un šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Magone Liedeskalna turpina baudīt vasaras dabas veltes un atklāj kādu praktisku triku, kā vieglāk salasīt meža avenes.
Viņa parāda paņēmienu, kā gatavās ogas savākt ar segas palīdzību, lai tās nebirtu zemē. Kā arī vēl vienu variantu – izmantot “pannu” jeb plastmasa ragavas. Viņa atzīst, ka šādā veidā iespējams ātrāk savākt lielu daudzumu ogu, lai gan “pannā” nonāk arī lapas, skudras un citi meža labumi. Taču tas neesot nekas traks – visu pēc tam varot rūpīgi pārlasīt.
“Mūžu dzīvo, mūžu mācies, arī es kaut ko jaunu varu apgūt,” bilst Magone. Kad aveņu spainītis pilns, Magone var doties mājās, lai gatavotos ziemai – no salasītajām ogām pagatavotu kādu sīrupu vai gardu meža aveņu zapti. “Kas nav slinks, tam pilni kambari un saldētavas ar meža un dārza gardumiem,” nosaka Magone.