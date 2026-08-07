26 gadus pēc skandalozā skūpsta ar Andželīnu Džoliju viņas brālis atklāj, ka ir gejs
Holivudas zvaigznes Andželīnas Džolijas brālis Džeimss Heivens publiski paziņojis, ka ir gejs. Atklāsme izskanējusi 26 gadus pēc tam, kad brālis un māsa izraisīja milzu ažiotāžu, 2000. gada “Oskara” ceremonijā skūpstoties uz lūpām.
“Es esmu gejs. Es esmu vēl daudz kas cits,” Heivens sacīja aptuveni 35 minūtes garā tiešraidē platformā “Breathe Mija”, ko veido viņa bijusī sieva Romija Imbelli.
52 gadus vecais Heivens publicēja arī emocionālu rakstisku paziņojumu, kurā atskatījās uz savu bērnību un gadiem, kas pavadīti, cenšoties slēpt daļu no savas personības. “Kad biju mazs zēns, biju pilnībā apsēsts ar Disneja princesēm,” viņš rakstīja. “Es slepus uzliku spīdumus uz vaigiem, uzkrāsoju skropstas ar tušu, un tajos brīžos jutos maģiski.”
Viņš atzina, ka bērnībā vēl nav spējis izskaidrot, kāpēc šīs lietas viņam ļāvušas justies vairāk kā pašam sev. “Tas nekad nebija par izlikšanos par kādu citu. Tas bija par iespēju ļaut mirdzēt tai manis daļai, kas vienmēr tur ir bijusi,” rakstīja Heivens.
Pieaugot Heivens sācis apzināti slēpt atsevišķas savas personības šķautnes, jo vēlējies iekļauties citu zēnu vidū.
“Es sāku domāt, vai šis mirdzums ir kaut kas tāds, kas man jāslēpj, lai mani pieņemtu “normālie” zēni,” viņš atzina.
“Gluži kā daudzi citi geju bērni, es iemācījos apšaubīt daļas no sevis daudz agrāk, nekā iemācījos tās svinēt. Gadiem ilgi apslāpēju savu gaismu, jo domāju, ka tāda ir cena par piederību.”
Tagad Heivens saka, ka vairs nevēlas slēpties. “Šodien tas mazais zēns stāv savu tuvāko cilvēku un visas pasaules priekšā, beidzot gatavs pateikt patiesību par to, kas viņš ir. Nevis tāpēc, ka viņš būtu mainījies, bet tāpēc, ka viņam ir apnicis slēpties.”
“Nākšana klajā nenozīmē kļūt par kādu jaunu. Tā nozīmē ļaut pārējiem beidzot iepazīt cilvēku, kurš šeit ir bijis visu laiku,” viņš rakstīja.
Džeimss ir aktiera Džona Voita un mūžībā aizgājušās aktrises Maršelines Bertrānas dēls un Andželīnas Džolijas vecākais brālis.
Savā paziņojumā viņš vērsās arī pie ģimenes un citiem sev tuvajiem cilvēkiem.
“Es ceru, ka mana ģimene un citi spēs izvēlēties mīlestību, nevis bailes, sapratni, nevis nosodījumu, un saikni, nevis uzskatus, kas mūs varētu būt šķīruši,” rakstīja Heivens.
Viņš piebilda, ka cer, ka tuvinieki spēs paskatīties pāri jebkādām etiķetēm un turpinās redzēt viņā to pašu cilvēku, kuru vienmēr pazinuši.
Heivens un Romija Imbelli bija pazīstami aptuveni 24 gadus, pirms 2024. gada augustā apprecējās. Tomēr jau pēc divām nedēļām Imbelli iesniedza prasību laulību anulēt.
Tagad viņa tiešraidē atklājusi, ka zinājusi par Heivena seksualitāti, taču ilgu laiku nav vēlējusies to sev atzīt. “Es negribēju to redzēt. Negribēju tam ticēt. Es to zināju un gribēju tevi atbalstīt un mīlēt, bet tajā pašā laikā negribēju tam ticēt, jo tad tas nozīmētu tevi zaudēt tādā veidā, kādā es tevi gribēju,” sacīja Imbelli.
Viņa skaidroja, ka ar laiku nācies samierināties ar to, ka abu attiecības būs citādas, nekā sākotnēji cerēts.
“Tu esi mans dzīves partneris. Mēs dzīvi izdzīvosim kopā. Tu neesi vienkārši mans tuvs draugs, tu esi mana mīlestība. Un tu vienkārši esi gejs,” viņa sacīja.
Plašākai sabiedrībai Džeimss Heivens, iespējams, vislabāk palicis atmiņā tieši saistībā ar savu slaveno māsu.
2000. gadā viņš pavadīja Andželīnu Džoliju uz ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremoniju, kur aktrise par lomu filmā “Dzīve, pārtraukta” ieguva “Oskaru” kā labākā otrā plāna aktrise. Svinot uzvaru, Džolija noskūpstīja brāli uz lūpām, un fotogrāfijas no šī mirkļa acumirklī aplidoja pasauli.
Arī savā pateicības runā aktrise emocionāli pieminēja brāli. “Es esmu šokā, un šobrīd es tik ļoti mīlu savu brāli. Viņš tikko mani apskāva un pateica, ka mīl mani, un es zinu, cik ļoti viņš par mani priecājas,” toreiz sacīja Džolija.
Skūpsts izraisīja milzīgu rezonansi un gadiem ilgas spekulācijas, taču Heivens vēlāk uzsvēra, ka tajā nav bijis nekā nepiedienīga.
“Es Andžijai nedevu franču skūpstu. Tas bija kaut kas vienkāršs un mīļš,” viņš savulaik izteicās.
Viņš skaidroja, ka vienkārši apsveicis māsu ar “Oskara” iegūšanu un īsi noskūpstījis viņu uz lūpām. “Tas tika nofotografēts, un pēkšņi kļuva par milzīgu notikumu visā pasaulē,” atcerējās Heivens.
Džeimss pats ir strādājis arī kino industrijā. Viņš parādījies vairākos projektos kopā ar Andželīnu Džoliju, tostarp “Džia”, “Iedzimtais grēks” un “Remzija elles ķēķis”, kā arī epizodiskās lomās filmā “Monstru balle” un seriālā “CSI Lasvegasa”.