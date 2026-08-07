Aktrise Minnija Draivere izdzīvo gandrīz letālā autoavārijā: "Jūtos pateicīga, ka esmu dzīva"
Pēc smagās autoavārijas, kas gandrīz maksāja dzīvību, Minnija Draivere tagad novērtē katru dzīves mirkli. Viņas automašīnas piedzīvoja sadursmi ar citu lielā ātrumā braucošu transportlīdzekli.
Šonedēļ filmas “Labais Vils Hantings” aktrise pastāstīja, ka pirms dažām dienām kopā ar savu draugu Benu iekļuvusi “ļoti smagā autoavārijā”. Viņi braukuši pa lauku ceļu Francijā. Savā “Instagram” kontā Minnija Draivere ievietojusi video, kas ierakstīts, guļot gultā. 46 gadus vecā aktrise izstāstīja, ka krustojumā lielā ātrumā iebraucis kāds auto un notikusi sadursme.
“Mēs kaut kā no auto izkļuvām... Nu, patiesībā mēs nevis izkāpām, bet izlīdām no mašīnas, tomēr tikām ārā dzīvi,” viņa atcerējās, stāstos aizsmakušā balsī un uzsverot, ka sadursme “nebija mūsu vaina”.
Draivere atklāja, ka viņai ir sastiepts kakls un pēc notikušā joprojām atrodas “šokā” un “visu laiku raud”, tomēr faniem apliecināja, ka ar viņu “viss ir kārtībā”.
“Vienīgais iemesls, kāpēc es neesmu mirusi, ir automašīna, ar kuru mēs braucām. Es nekad iepriekš nebiju piedzīvojusi avāriju, bet tieši 360 grādu drošības spilveni izglāba mūsu dzīvības,” viņa piebilda. Aktrise arī paslavēja auto ražotāju “Kia” par tik drošu un pārdomāti izstrādātu spēkratu.
Aprakstā pie video seriāla “Emīlija Parīzē” zvaigzne pateicas furgona vadītājam, kurš apstājās un palīdzēja, pirms ieradās neatliekamās palīdzības dienesti. “Jūtos tik ļoti pateicīga, ka esmu dzīva. Liels paldies no manis un mana drauga. Arī no manas ģimenes un to cilvēku vārdā, kuri mani mīl,” viņa rakstīja.