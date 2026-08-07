97 gadus veca omīte apmet "nāves cilpu", stāvot uz lidmašīnas spārna: "Citādi dzīve sāk garlaikot!"
Lielbritānijas iedzīvotāja Betija Bromidža kārtējo reizi pierādījusi, ka vecums ir tikai skaitlis pasē, kļūstot par vecāko sievieti pasaulē, kura lidojumu pavadījusi uz lidmašīnas spārna. Vēl vairāk, viņu nav atturējis pērn pārciestais insults!
Ginesa rekordu grāmatā ierakstītā Čeltnemas iedzīvotāja Bromidža 4. augustā 97 gadu un 127 dienu vecumā pārspējusi pašas rekordu, ko ar šādu pārdrošu rīcību sasniedza pirms četriem gadiem. Lai varētu pārspēt savu rekordu, Bromidžai bija gaisā jāpavada piecas minūtes, ieskaitot lidmašīnas pacelšanos un nolaišanos.
Kādēļ gan kundze šādā cienījamā vecumā nodarbojas ar tik ekstrēmu izaicinājumu, kopš 87 gadu vecuma jau sešas reizes lidojot uz lidmašīnas spārna? “Pretējā gadījumā dzīve mani vienkārši garlaikotu. Es nevaru vadīt automašīnu, es slikti redzu un dažkārt kļūstu neapmierināta. Tāpēc vēlos darīt tās lietas, kuras vēl spēju.”
“Vienīgā problēma ir uzkāpšana uz spārna, jo esmu diezgan maza auguma. Kad jau esmu augšā, vairs nav nekādu problēmu. Atrakciju parks ir daudz biedējošāks,” viņa nosmēja. “Kad man būs 100, būs jāizdomā kaut kas īpašs.”
Pilnīgi iespējams, ka kundze paspēs pārsteigt pasauli ar kaut ko vēl pārdrošāku. “Ja es vēl te būšu pāris gadus, varam pamēģināt vēlreiz,” viņa atzina “Good Morning Britain". “No kā gan baidīties 97 gadu vecumā?” Uz jautājumu, ko viņa ieteiktu citiem, kundze uzsvēra: “Nesakiet vārdu “nevaru”, tas nav pareizs vārds. Sakiet “Ja spēšu, es izdarīšu”, bet manā vārdu krājumā, kā jau teicu, nav tāda vārda “nevaru”.”
Pagājušā gada augustā Bromidža pārcieta insultu, kas joprojām ietekmē viņas spēju runāt. “[Slimnīcas darbinieki] par mani ļoti labi parūpējās. [Slimība] ietekmē manus vārdus, taču pārējā ziņā esmu kārtībā,” viņa sacīja.
Aizkustinoši, ka viņa to dara ne tikai “kaifa ķeršanai”, bet arī līdzekļu vākšanai Čeltnemas slimnīcai, kas viņu aprūpēja slimības laikā. Kundze piebilda, ka vāc naudu labdarībai ne tikai tādēļ, ka šādi var veicināt labas pārmaiņas, bet arī pateicoties iedvesmojošiem vārdiem, kurus savulaik izlasīja pie sienas slimnīcā, kur pati kādreiz strādāja par medmāsu. “Tur bija rakstīts: “Mēs tikai vienreiz ejam caur šo pasauli. Jebkādu labo darbu, ko varam paveikt, jebkādu laipnību, ko varam izrādīt, darām to tagad — neatliekam un neatstājam novārtā, jo uz šī ceļa vairs neatgriezīsimies.”,” viņa sacīja.
Slimnīca paudusi pateicību Bromidžai, solot ziedojumus izmantot aprīkojuma iegādei.
Jāpiebilst, ka pasaules vecākais cilvēks, kurš uzdrošinājies veikt šādu lidojumu, ir 98 gadus vecais britu Otrā pasaules kara veterāns Harijs Hīzmens. Ar šā gada lidojumu, ko Hīzmens raksturoja kā “visneticamāko piedzīvojumu savā dzīvē”, viņš vāca naudu “Lennox Children’s Cancer Fund” bērnu vēža apkarošanas fondam, godinot sievas un dēla piemiņu.