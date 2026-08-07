Prinča Harija savulaik noraidītais plāns tomēr varētu atgriezties? Eksperts paredz lielas pārmaiņas britu karaļnamā
Princis Harijs 2020. gadā vēlējās izveidot līdz tam nepieredzētu modeli — daļu laika pildīt karaļnama pienākumus, bet vienlaikus saglabāt finansiālu un profesionālu neatkarību. Toreiz karaliene Elizabete II šādu “pa pusei iekšā, pa pusei ārā” variantu kategoriski noraidīja. Tomēr tagad kāds ilggadējs britu karaļnama apskatnieks uzskata, ka Harija ideja nākotnē tomēr varētu kļūt par realitāti.
Grāmatas “The Four Wives of Windsor” autors un karaļnama korespondents Saimons Vigars norādījis, ka, viņaprāt, monarhijai agrāk vai vēlāk nāksies nonākt pie sava veida hibrīda modeļa. “Harijs uzskatīja, ka pastāv hibrīda variants, ko viņi varētu īstenot. Un es domāju, ka pēc vairākiem gadiem šāds modelis būs,” sacīja Vigars.
Viņaprāt, nākotnē varētu būt nepieciešama sistēma, kurā atsevišķi karaļnama pārstāvji spēj veidot savu profesionālo dzīvi, vienlaikus nepieciešamības gadījumā palīdzot monarhijai. “Harijs domāja, ka viņiem varētu būt biznesa un privātā dzīve, bet tajā pašā laikā viņi dažus mēnešus gadā pavadītu Lielbritānijā, palīdzot karalienei. Harijs ticēja, ka tā ir iespēja, taču tā viņam tika atņemta,” skaidroja autors.
2020. gada janvārī Harijs piedalījās tā dēvētajā Sandringemas samitā karalienes Elizabetes II īpašumā Norfolkā. Tajā tika lemts, kādā veidā Harijs un Megana Mārkla turpmāk varētu būt saistīti ar karaļnamu pēc paziņojuma par atkāpšanos no vecāko karaļnama locekļu pienākumiem. Galīgais lēmums bija nepārprotams — Saseksas hercogs un hercogiene nevarēs vienlaikus būt strādājoši karaļnama pārstāvji un veidot neatkarīgus, peļņu nesošus biznesa projektus.
Tajā pašā gadā pāris oficiāli atteicās no vecāko karaļnama locekļu pienākumiem. Viņi savu lēmumu cita starpā skaidroja ar britu preses spiedienu un nepietiekamu atbalstu no pils.
Vēlāk "Netflix" dokumentālajā seriālā “Harijs un Megana” Harijs uzsvēra, ka lēmumu aiziet pieņēmis viņš pats. “Patiesībā tas bija mans lēmums. Viņa nekad nelūdza aiziet. Man pašam tas bija jāsaprot,” sacīja princis.
Savukārt karaliene toreiz publiski norādīja, ka nav iespējams turpināt pildīt sabiedriskā dienesta pienākumus, vienlaikus atkāpjoties no pienākumiem, kas saistīti ar dzīvi karaļnamā.
Harijs vēlāk atklāja arī saspringtas detaļas par Sandringemas tikšanos. Viņš apgalvoja, ka vecākais brālis princis Viljams uz viņu “kliedzis un bļāvis”, kamēr tēvs, tagadējais karalis Čārlzs III, esot sacījis lietas, kas neesot bijušas patiesas. “Tas bija biedējoši — mans brālis kliedza un bļāva uz mani, mans tēvs sacīja lietas, kas vienkārši nebija patiesas, bet mana vecmāmiņa klusi sēdēja un visu uzklausīja,” stāstīja Harijs.
Harija un Meganas privātās dzīves ainiņas
Savā autobiogrāfijā “Liekais” viņš arī rakstīja, ka uz Sandringemu devies ar pārliecību, ka ģimene apspriedīs vairākus iespējamos variantus. Taču pēc aptuveni stundas karalienes privātais sekretārs esot izdalījis jau sagatavotu paziņojumu par pilnīgu Harija un Meganas aiziešanu.
Harijs rakstīja, ka bijis satriekts, jo viņam radies iespaids, ka gala lēmums pieņemts vēl pirms diskusijas sākuma.
Karaļnama apskatnieks Īans Pelhems Tērners uzskata, ka pils kļūdījās, pilnībā noraidot Harija piedāvāto modeli. “Harija un Meganas piedāvātais “pa pusei iekšā, pa pusei ārā” princips ir mūsdienīgs veids, kā karaļnamiem vajadzētu darboties,” viņš sacīja.
Tomēr citi eksperti ir daudz skeptiskāki.
Karaļnama apskatniece Kinsija Skofīlda norādīja, ka Harijam vienmēr būs iespēja privāti atbalstīt savu ģimeni kā dēlam un brālim, taču tas esot pavisam kas cits nekā oficiāli pārstāvēt monarhiju. Viņa uzsvēra, ka britu karaļnams pēdējos gados veiksmīgi turpinājis darbu ar mazāku strādājošo karaļnama pārstāvju skaitu.
Oficiālos pienākumus joprojām pilda karalis Čārlzs III, karaliene Kamilla, princis Viljams un princese Ketrīna, princese Anna, kā arī Edinburgas hercogs un hercogiene un Glosteras hercogs.
Skofīlda uzskata, ka galvenais šķērslis iespējamai Harija atgriešanai nav pats 2020. gada lēmums pamest karaļnamu. “Harija problēma nav tā, ka viņš aizgāja. Problēma ir tas, ko viņš darīja pēc aiziešanas,” sacīja eksperte.
Viņa atsaucās uz Harija un Meganas interviju Oprai Vinfrijai, Netflix dokumentālo seriālu, autobiogrāfiju “Liekais” un gadiem ilgo publisko karaļnama kritizēšanu. “Monarhija balstās uz uzticību,” uzsvēra Skofīlda. “Pils būtu spiesta jautāt, vai Harijam var uzticēt institūcijas pārstāvēšanu. Es domāju, ka atbilde būtu — nē.”
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Kā piemēru viņa minēja Sofiju, tagadējo Edinburgas hercogieni. 2001. gadā Sofija atteicās no karjeras sabiedrisko attiecību jomā pēc skandāla, kurā slepeni tika ierakstītas viņas sarunas par karaļnama sakariem.
Pēc tam viņa kļuva par pilna laika strādājošu karaļnama pārstāvi un šobrīd tiek uzskatīta par vienu no nozīmīgākajiem monarhijas cilvēkiem.
Tikmēr Harijs turpina centienus atjaunot attiecības ar savu ģimeni.
10. jūlijā karalis Čārlzs III savā lauku rezidencē Haigrovā uzņēma Hariju un viņa ģimeni. Harijs un Megana kopā ar bērniem — princi Ārčiju un princesi Lilibetu — satikās ar karali un karalieni Kamillu.
Tēvs un dēls bija tikušies arī 2025. gada septembrī, kad viņiem notika privāta tējas dzeršana Londonā.
Sagaidāms, ka Harijs šā gada septembrī atkal dosies uz Lielbritāniju. Britu prese vēstījusi, ka Čārlzs viņam uzturēšanās laikā varētu piedāvāt apmesties Bekingemas pilī.
Tomēr attiecības ar princi Viljamu joprojām esot daudz sarežģītākas. Karaļnama eksperti apgalvo, ka brāļi nav runājuši kopš 2022. gada, kad nomira viņu vecmāmiņa karaliene Elizabete II.
Britu karaļnama eksperte Hilarija Fordviča uzskata, ka Harijam nākotnē varētu tikt piedāvātas vien neformālas, ierobežotas un stingri kontrolētas iespējas iesaistīties pasākumos Lielbritānijā. Taču pilnvērtīga “pa pusei iekšā, pa pusei ārā” atgriešanās, viņasprāt, nav gaidāma.
Arī Skofīlda uzskata, ka karaliene Elizabete II 2020. gadā pieņēma nevis personisku, bet institucionālu lēmumu, lai aizsargātu monarhijas reputāciju un neatkarību.