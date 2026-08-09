“Hameleonu rotaļas” zvaigzne Ketrīna Kellija Langa atklāj savu jaunības noslēpumu
Ketrīna Kellija Langa jau vairākus gadu desmitus ir viena no atpazīstamākajām sejām seriālu pasaulē. Aktrise, kura vislielāko slavu ieguvusi Brūkas Loganas lomā seriālā “Hameleonu rotaļas”, arī pēc gandrīz četrām desmitgadēm televīzijā turpina pārsteigt ar savu izskatu.
Langa savu karjeru ziepju operās sāka ar Grečenas lomu seriālā “The Young and the Restless”, bet īstu atpazīstamību viņai atnesa Brūkas Loganas tēls. Gadu gaitā aktrise par savu darbu saņēmusi vairākas balvu nominācijas un kļuvusi par vienu no seriāla simboliem.
2026. gada Montekarlo televīzijas festivālā Langa uz sarkanā paklāja ieradās elegantā tērpā ar atkailinātiem pleciem, matus atstājot viegli krītošus ar celiņu pa vidu. Salīdzinot viņas pašreizējo izskatu ar 1989. gadā uzņemtu fotogrāfiju, pārmaiņas, protams, ir redzamas, taču aktrise joprojām saglabājusi sev raksturīgos blondos matus un izteiksmīgo smaidu.
Jaunībā Langai bija gluda, starojoša āda, košāks grims un augstā frizūrā sakārtoti blondie mati. Šodien viņas sejā redzamas dabiskas novecošanas pazīmes, taču zvaigzne turpina izskatīties koptā un enerģiskā formā.
Pati aktrise neslēpj, ka aiz tā stāv nevis viens brīnumlīdzeklis, bet gan ļoti disciplinēts dzīvesveids. “Būtībā tā vienkārši ir disciplīna,” pērn izteicās aktrise.
Viņa skaidroja, ka cenšas dzīvot pēc iespējas veselīgāk — regulāri sporto, rūpējas par pietiekamu miega daudzumu un uzmanīgi izvēlas, ko ēd. “Es visu laiku trenējos, pārliecinos, ka pietiekami daudz guļu, ēdu bioloģiskus olbaltumvielu produktus, dārzeņus un augļus un cenšos turēties tālāk no cukura un maizes,” atklāja aktrise.
Tomēr ar veselīgu ēdienkarti vien Langa neaprobežojas. Viņa savā skaistumkopšanas un labsajūtas rutīnā iekļāvusi arī dažādas pretnovecošanās procedūras, tostarp vitamīnu intravenozās terapijas, sarkanās gaismas terapiju un krioterapiju.
Aktrise iepriekš uzsvērusi, ka viņas ilgās karjeras pamatā ir arī patiesa mīlestība pret savu darbu. Un, spriežot pēc tā, cik pārliecinoši “Hameleonu rotaļu” zvaigzne joprojām izskatās gan ekrānā, gan uz sarkanā paklāja, disciplīna ir kļuvusi par būtisku daļu ne tikai no viņas profesionālajiem panākumiem, bet arī ikdienas dzīves.